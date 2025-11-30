Dueños de ocho balsas mineras de la zona mediterránea pleitean contra la Consejería

Tras varias décadas de retraso en la aplicación de la normativa estatal sobre residuos mineros, el sellado y la restauración ambiental de balsas de lodos ... de flotación y de escombreras en la Sierra de Cartagena y La Unión, para proteger el entorno y la salud pública, sigue sin arrancar en la vertiente mediterránea. Y los expedientes abiertos para actuar en esta zona de la Región de Murcia, donde hay numerosas balsas a la intemperie, empiezan a atascarse en los tribunales de justicia. Los titulares de ocho instalaciones de desechos de las antiguas explotaciones mineras han presentado recursos contenciosos administrativos contra las órdenes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que les exigen «actuaciones para restaurar» esos terrenos y evitar la dispersión de metales pesados.

Se trata de obras con costes millonarios que las compañías y particulares no están dispuestos a asumir y que, en algunos casos, comprometería la solvencia de mercantiles que tienen actividad en sectores como el agrario en el Campo de Cartagena y generan numerosos empleos.

Instalaciones de residuos mineros abandonadas en la cuenca mediterránea Llano del Beal La Unión Portmán 1 9 5 2 8 3 11 7 4 12 6 Depósitos de lodos Escombreras 1- La Peraleja 2- El Gorguel 3- Navidad 4- Cala del Caballo I 5- Cala del Caballo II 6- Cala del Caballo III 7- Portmán III 8- San Lázaro I 9- San Lázaro II 10- Corta San Valentín 11- Balsa de piritas 12- Lodos de flotación AP-7 2 1 3 4 Mazarrón RM-3 1- San Cristóbal I 2- San Antonio 3- San Cristóbal II 4- Santa Ana Instalaciones de residuos mineros abandonadas en la cuenca mediterránea Llano del Beal La Unión 10 1 9 5 2 8 3 7 Portmán 4 6 11 12 1- La Peraleja 2- El Gorguel 3- Navidad 4- Cala del Caballo I 5- Cala del Caballo II 6- Cala del Caballo III 7- Portmán III 8- San Lázaro I 9- San Lázaro II 10- Corta San Valentín 11- Balsa de piritas 12- Lodos de flotación Depósitos de lodos Escombreras AP-7 2 1 3 4 Mazarrón RM-3 1- San Cristóbal I 2- San Antonio 3- San Cristóbal II 4- Santa Ana Llano del Beal Instalaciones de residuos mineros abandonadas en la cuenca mediterránea La Unión La Peraleja San Lázaro II Corta San Valentín San Lázaro I Cala del Caballo II El Gorguel Navidad Portmán Balsa de piritas Cala del Caballo I Lodos de flotación Portmán III Cala del Caballo III Depósitos de lodos Escombreras AP-7 San Cristóbal I San Antonio San Cristóbal II RM-3 Santa Ana Mazarrón

Fuentes del Gobierno regional confirmaron a LA VERDAD que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma han recibido, hasta ahora, seis recursos relativos a fincas del término de La Unión y dos de Cartagena. Son terrenos donde se requiere a los titulares trabajos de estabilización estructural y clausura de balsas de lodos de flotación.

La situación en la zona mediterránea contrasta con la del área del Mar Menor, donde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) asumió los sellados de depósitos y escombreras de estériles mineros como obras interés general, previo acuerdo con los titulares de los terrenos, dentro de su plan de recuperación de la laguna. El viernes, el Miteco anunció otro avance: el inicio de la intervención en una balsa de la Peña del Águila, en el Parque Regional de Calblanque.

Fuentes de toda solvencia destacaron que, de cara a los pleitos contra la Comunidad, los recurrentes sostienen que, según la legislación específica minera, carecen de la obligación legal de intervenir en esos depósitos, salvo que hayan sido concesionarios y/o explotadores de los recursos minerales. Sostienen que, si la Administración no localizara al responsable de la instalación, por inactividad o fallecimiento, la ejecución y financiación de las obras corresponde a la Administración General del Estado, que otorgó la concesión minera.

La Dirección General de Minas defiende su criterio: «Somos pioneros en la restauración de minería metálica» en España

El Estado y los concesionarios

Según esta argumentación jurídica, el Gobierno central podría transferir dinero a la Comunidad, que asumió las competencias mineras en 1985, para costear los trabajos. Pero no cabría requerir a los dueños por el hecho de serlo, ni que la Administración hiciera una ejecución subsidiaria y les reclamara posteriormente los gastos.

Entre los afectados cunde el malestar por los diferentes criterios jurídicos adoptados por Minas a lo largo de los años. Señalan los intentos de aplicar la ley de suelos contaminados, que excluye los recursos minerales; y el Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Ahora se oponen de plano a la aplicación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor por razones jurídicas, geográficas e hidrológicas. Explican que la ley establece como su finalidad exclusiva garantizar la conservación del Mar Menor y su cuenca, pero que la Comunidad se acoge a una disposición adicional que alude a las balsas del Mediterráneo, incluidas las de Mazarrón. Se trata de la mención al Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam), presentado en 2018 y que consideran una mera declaración de intenciones del Ejecutivo regional y no un instrumento legal, pues nunca ha sido sometido a la correspondiente evaluación ambiental estratégica.

Los dueños de las fincas destacan que los residuos de estas solo bajan por escorrentía al Mediterráneo, por lo que en nada favorece su sellado al Mar Menor. Menos aún en el caso de Mazarrón, dada la lejanía a la laguna salada. En consecuencia, consideran nulas de pleno derecho las resoluciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que tiene al frente a Federico Miralles.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor explicaron que Minas «hace referencia a la Ley del Mar Menor porque esta aborda tanto las instalaciones de residuos mineros emplazados en municipios de la cuenca vertiente del Mar Menor como las actuaciones incluidas en el Prasam». Añadieron que «estos aspectos están recogidos en el preámbulo de la ley, en el capítulo IX y en la disposición adicional séptima».

La Consejería que dirige Juan María Vázquez no ve discriminación respecto a los titulares de depósitos en otras zonas de España. Dice que la citada disposición «regula la clausura y restauración de instalaciones de residuos mineros abandonadas» y que «no todas las comunidades autónomas han avanzado en este aspecto, motivo por el cual somos pioneros en restauración de minería metálica».

Suspenden una intervención cerca de El Gorguel porque «apareció un propietario»

En la Consejería de Medio Ambiente admitieron que el procedimiento administrativo para sellar balsas mineras «puede durar años», porque es muy «garantista». Y señalaron que han tenido que suspender el proyecto de clausura del depósito Virgen de la Caridad. «Apareció un propietario no identificado inicialmente por el Registro de la Propiedad» y hay que reiniciar los trámites, explicaron. La Comunidad tiene hasta el 31 de diciembre de 2029 (con la posible prórroga de 4 años) para usar, si fuera preciso, la subvención de 2 millones de euros del Gobierno de España para estas obras.

Acerca del número de expedientes abiertos, solo citaron el de Virgen de la Caridad, en la rambla del Avenque, cerca de El Gorguel (Cartagena); y las «dos actuaciones en la Cala del Caballo (La Unión).

Inventario nacional y Mazarrón

El Gobierno regional «cumple con su hoja de ruta y seguirá actuando con determinación para garantizar la seguridad y recuperación ambiental», aseguraron. Recordaron los sellados hechos en Mazarrón (San Cristóbal I y II) y Cartagena (El Lirio). Todos tuvieron ayudas millonarias del Ministerio.

La Consejería busca «que la ejecución la acometan los responsables, como indica la legislación vigente», bajo «el principio de quien contamina paga». Y «se centra en el Inventario Nacional de Instalaciones de Residuos Mineros Clausuradas y Peligrosas, que identifica 29 en la Región». Están «en fases distintas de tramitación, avance y seguimiento». Hay 24 en la Sierra de Cartagena y La Unión (14 dan al Mediterráneo y 10 al Mar Menor) y 5 en Mazarrón. Fuera del listado hay otras instalaciones, como las balsas de piritas junto a la bahía de Portmán.