Balsas mineras en Portmán, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

Dueños de ocho balsas mineras de la zona mediterránea pleitean contra la Consejería

Titulares de depósitos de residuos abandonados en La Unión y Cartagena rechazan tener obligación de sellarlos y la aplicación de la Ley del Mar Menor

José Alberto González

José Alberto González

Murcia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:34

Tras varias décadas de retraso en la aplicación de la normativa estatal sobre residuos mineros, el sellado y la restauración ambiental de balsas de lodos ... de flotación y de escombreras en la Sierra de Cartagena y La Unión, para proteger el entorno y la salud pública, sigue sin arrancar en la vertiente mediterránea. Y los expedientes abiertos para actuar en esta zona de la Región de Murcia, donde hay numerosas balsas a la intemperie, empiezan a atascarse en los tribunales de justicia. Los titulares de ocho instalaciones de desechos de las antiguas explotaciones mineras han presentado recursos contenciosos administrativos contra las órdenes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que les exigen «actuaciones para restaurar» esos terrenos y evitar la dispersión de metales pesados.

