Una mujer atraviesa junto a su perro el paseo marítimo de Los Nietos, cerca de una hilera de viviendas. Pablo Sánchez/ AGM

Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa

Los titulares de viviendas, restaurantes y otros lugares piden concesiones de 30 años para usos previos al deslinde del dominio público

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

La delimitación del dominio público marítimo-terrestre a lo largo de la costa de la Región de Murcia, que ha recibido un impulso en los ... últimos años mediante la revisión de varios tramos del Mar Menor, de Cabo de Palos y otras zonas del Mediterráneo, ha situado dentro de la zona de competencia exclusiva del Estado español cientos de inmuebles. En su inmensa mayoría son de titularidad privada y mantienen usos previos a esas actualizaciones de los mapas del litoral por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

