La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santi Jiménez (en el centro), ayer en la puerta de su casa de Alcantarilla, acompañada del cura Joaquín Sánchez y otros integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ros Caval/ AGM

Dos de cada tres desahucios en la Región de Murcia derivan de impagos del alquiler

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 43%, mientras los lanzamientos caen a casi la mitad respecto a 2024

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:38

Comenta

Los juzgados de la Región de Murcia redujeron durante la primera mitad de 2025 el número total de desahucios practicados, si bien el ... impago del alquiler continúa siendo la causa principal de los lanzamientos. Dos de cada tres desalojos efectuados entre enero y junio pasados provienen de procedimientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según los datos del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  2. 2

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  6. 6

    El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda
  7. 7 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  8. 8 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10

    Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos de cada tres desahucios en la Región de Murcia derivan de impagos del alquiler

Dos de cada tres desahucios en la Región de Murcia derivan de impagos del alquiler