Dos de cada tres desahucios en la Región de Murcia derivan de impagos del alquiler

Los juzgados de la Región de Murcia redujeron durante la primera mitad de 2025 el número total de desahucios practicados, si bien el ... impago del alquiler continúa siendo la causa principal de los lanzamientos. Dos de cada tres desalojos efectuados entre enero y junio pasados provienen de procedimientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según los datos del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El documento refleja una caída global de los lanzamientos respecto al año pasado, aunque el peso del alquiler dentro de los desahucios sigue siendo mayoritario. En total, los órganos judiciales de la Región practicaron 420 lanzamientos en el primer semestre de 2025, frente a 707 en el mismo periodo de 2024, lo que supone una reducción del 40,6%. Pese a esa bajada, el 60,7% de los desalojos (255 casos) derivaron de impagos del alquiler, una proporción prácticamente idéntica a la del año anterior.

Los lanzamientos por impago de alquiler (LAU) pasaron de 397 a 255, una reducción de casi el 36%, pero que mantiene el arrendamiento como la principal causa de pérdida de vivienda en la Región. Detrás de estos números se encuentra un mercado tensionado, con precios al alza y escasez de vivienda asequible.

La reducción de los desahucios por alquiler, sin embargo, no obedece a una mejora estructural del problema, sino a la mayor utilización de acuerdos extrajudiciales, mediaciones y aplazamientos por la moratoria de desahucios vinculada a la vulnerabilidad que acaba el próximo 31 de diciembre, que frenan o retrasan los lanzamientos. En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclamó hace unos meses al Gobierno central que convierta «las medidas temporales de suspensión de desahucios en medidas estructurales permanentes para proteger a las familias vulnerables».

A nivel nacional, el 76% de los lanzamientos del segundo trimestre también se debieron al impago del alquiler, un porcentaje algo superior al registrado en la Región de Murcia, donde la proporción es de dos de cada tres.

Por otro lado, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias —aquellos en los que el impago afecta a la hipoteca de la vivienda— también bajaron, en línea con la tendencia nacional. En el primer semestre de 2025 se contabilizaron 133 lanzamientos por ejecución hipotecaria, frente a los 258 del mismo periodo de 2024, lo que supone un descenso del 48%.

De las 204 ejecuciones hipotecarias de este año, 20 fueron sobre vivienda nueva y 184 sobre usada

De acuerdo con los datos, aunque las ejecuciones iniciadas por los bancos vuelven a repuntar, los desalojos efectivos por esta causa se reducen casi a la mitad. Asimismo, los lanzamientos clasificados bajo el epígrafe 'otros' descendieron de 52 en 2024 a 32 en 2025, una reducción del 38,5%. Estos procedimientos incluyen, por ejemplo, desalojos de inmuebles de titularidad pública o de otro tipo de conflictos de posesión. En conjunto, la caída de los lanzamientos —tanto por hipoteca como por alquiler— supone una desaceleración del ritmo de pérdida de viviendas en la Región, aunque los datos confirman que el alquiler sigue siendo el centro de los desalojos judiciales.

Inicio de los procedimientos

Mientras los desahucios descienden, las hipotecas impagadas aumentan. Entre enero y junio, las ejecuciones hipotecarias —los procesos iniciados por los bancos cuando se deja de pagar un préstamo hipotecario— registraron un repunte, ya que se contabilizaron 204 ejecuciones sobre viviendas, un 43,7% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, de las 204 ejecuciones sobre viviendas, 20 fueron sobre vivienda nueva y 184 sobre usada, mientras que, por titular, 190 afectaron a personas físicas y 14 a personas jurídicas.

En total, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 326 fincas, de las que 204 fueron viviendas, 8 solares, 45 rústicas y 69 de otro tipo. Este incremento coloca a la Región como la segunda comunidad autónoma con más ejecuciones por habitante, con 30,5 por cada 100.000, solo por detrás de Cataluña (38,7).

El informe del INE señala que casi la mitad de las hipotecas actualmente en ejecución se firmaron entre 2005 y 2008, en los años del auge inmobiliario previo a la crisis financiera. El informe del CGPJ también detalla el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes del TSJ. En los primeros seis meses de 2024 hubo 656 asuntos recepcionados por los 605 en los seis primeros meses de este año, lo que supone un 7,7% menos de casos. En el detalle de la evolución trimestral se aprecia un aumento de lanzamientos recibidos en los tres primeros meses de este año, un 8,2% más respecto al primer trimestre del 2024, y un descenso de 25% en el segundo trimestre de este año respecto al periodo del anterior.

Sube la ocupación ilegal

El único apartado que muestra un leve crecimiento dentro de la estadística es el de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal, que pasaron de 39 casos en el primer semestre de 2024 a 48 en 2025, lo que representa un aumento del 23%. Se trata de procedimientos judiciales en los que el propietario solicita la recuperación del inmueble ocupado de forma irregular.