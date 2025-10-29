Dos preguntas a elegir en el práctico, temario cerrado y papel autocopiable: así serán las nuevas oposiciones docentes Una comisión de tres miembros diseñará la prueba práctica, y el contenido se ceñirá exclusivamente al currículo

Fuensanta Carreres Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:17

Cambios sustanciales en el modelo de exámenes de oposiciones docentes, que la Consejería de Educación ha rediseñado después de la polémica y la elevada tasa de suspensos en la última convocatoria. Los opositores podrán elegir entre dos opciones de pregunta en la prueba práctica, que fue precisamente la que mayor tasa de suspensos registró en las últimas.

El ejercicio práctico será diseñado además por una comisión formada por tres miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba; hasta el momento se encargaba de elaborar el ejercicio solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad. Las preguntas de la prueba práctica se ceñirán exclusivamente al contenido del currículo. Además, los aspirantes realizarán los exámenes en papel autocopiable y los candidatos se podrán llevar copia del ejercicio que han realizado.

El nuevo modelo de exámenes, que se aplicará ya en la próxima convocatoria de julio, establece que la convocatoria de las oposiciones incluirá las características específicas de la prueba práctica por especialidad, y los criterios generales de valoración por especialidad para la prueba práctica, el tema y la parte didáctica. Los aspirantes que participaron en el último proceso, que se han manifestado en varias ocasiones molestos por los resultados, denunciaron también la falta de concreción.

La próxima convocatoria de oposiciones corresponde al cuerpo de Maestros y se celebrará el próximo año, con la previsión de convocar 1.500 plazas.

El «obsoleto» modelo de exámenes de oposiciones docentes ha sido resideñado por la Consejería de Educación, pero solo en el marco de sus competencias, ya que el formato global de las pruebas compete al Ministerio.

El descalabro en las últimas oposiciones docentes, con casi dos de cada diez aspirantes suspensos y cerca de 300 plazas desiertas, puso en cuestión la obsolescencia del formato de las pruebas, que aspirantes, interinos, docentes, sindicatos de enseñanza y expertos califican de desfasadas.

El consejero de Educación, Víctor Marín, insistió en que sigue siendo necesaria «una revisión urgente del modelo de acceso a la función pública docente que compete exclusivamente al Ministerio de Educación, porque la normativa de acceso tiene cerca de 20 años y es obsoleta».

Para Marín, los cambios aplicados por su consejería facilitarán que las pruebas sean «más transparentes, objetivas y que los opositores conozcan su contenido y criterios de evaluación con antelación».