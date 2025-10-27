La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un barrio de la ciudad de Gaza destruido por las fuerzas israelíes. Reuters

Dos niños y un joven gazatíes serán atendidos en La Arrixaca de Murcia

Un total de 92 personas, entre pacientes y acompañantes, han sido trasladadas a España, la Región acoge a tres de ellos

LA VERDAD

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:15

Comenta

Entre este lunes y el martes, la Región de Murcia acogerá a tres gazatíes que necesitan asistencia sanitaria, tras el ofrecimiento hecho por la Comunidad Autónoma al Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias de la Unión Europea. Se trata de dos menores de 10 y 11 años, y de un joven de 18 que serán atendidos en el hospital Virgen de la Arrixaca. La Comunidad respondía así al llamamiento del Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias de la Unión Europea, que pedía la colaboración de las comunidades autónomas para acoger a ciudadanos gazatíes, adultos y niños, necesitados de asistencia sanitaria urgente.

Un total de 92 personas, entre pacientes y acompañantes, han sido trasladadas a España desde Gaza. Una vez en nuestro país, los enfermos se están distribuyendo en hospitales de Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Región de Murcia, Aragón, Cataluña y el centro Gómez Ulla, perteneciente al Ministerio de Defensa. Los menores son pacientes de traumatología, oncología y/o hematología, cardiología, neurología, nefrología, oftalmología y con patología intestinal.

Hace unas semanas, el Gobierno de la Región de Murcia manifestó «el más firme compromiso de cooperación institucional en situaciones de emergencia o crisis humanitaria», en una carta enviada a la ministra de Sanidad, Mónica García. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, recordó que la misiva, manifestaba que «desde la Región de Murcia reiteramos nuestra disposición a colaborar en la atención a personas desplazadas o vulnerables, especialmente menores, como ya hemos hecho en otras ocasiones similares, ofreciendo la atención sanitaria que sea precisa». «La Región de Murcia ha demostrado en muchas ocasiones que somos una comunidad solidaria y acogedora. No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante la necesidad sanitaria de estos ciudadanos, especialmente de niños y jóvenes», manifestó Pedreño.

