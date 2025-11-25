Dos localidades de la Región de Murcia, entre los municipios en los que más ha descendido el precio de la vivienda usada Todos las poblaciones que aparecen en el ranking sufrieron caídas del 13% o superiores en el último año

Abarán y Alguazas se encuentran entre los diez municipios españoles donde más bajó el precio de la vivienda de segunda mano en el último año, según un estudio de idealista. En concreto, Alguazas Abarán ocupan el décimo y noveno puesto, con descensos del 13% en ambos casos, hasta los 526 y 537 euros, respectivamente.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada se incrementó un 15,7% en un año, aunque muchos municipios experimentan descensos de precio en sus viviendas.

Los diez municipios en los que más se abarató la vivienda desde octubre de 2024 se reparten entre seis comunidades autónomas y experimentaron descensos del 13% o superiores.

El municipio jienense Torreperogil y el cacereño de Arroyo de la Luz lideran el ranking con un 21% de caída interanual. Les siguen dos municipios gallegos, como son Allariz -en Ourense- y A Estrada -en Pontevedra- donde la vivienda ha bajado un 16% y un 15% respectivamente.

Cerrando el top cinco se encuentra el municipio cántabro de Campoo de Enmedio, cuyos precios han experimentado un descenso del 14%. En el sexto puesto, también con una bajada del 14%, aparece el pontevedrés Cotobade. Los últimos cuatro municipios de los diez primeros puestos comparten un descenso de precios del 13%, se trata del municipio vallisoletano de Mojados, el cordobés El Carpio, y los murcianos Alguazas y Abarán.

El estudio también ofrece los datos de los municipios en los que más baja el precio de la vivienda en cada comunidad. Además de los municipios antes mencionados, hay rebajas que han superado el 10%, como es el caso de Lloseta, Arcas del Villar -en Cuenca- y Cabrera de Mar -en Barcelona-, todas con un 12%.

Les sigue el alicantino Rafol de Almunia, con un 11% de descenso. A continuación aparecen Tineo -en Asturias-, con un decremento del 9%; Mungia -en Bizkaia-, con un 8%; el tinerfeño Santa Úrsula, con un 7%; Corella -en Navarra-, con un 6% y Castañares de Rioja -en La Rioja-, con un 2% de bajada.

Como curiosidad, hay dos regiones en las que ningún municipio de los analizados por idealista ha experimentado descensos en el precio de sus viviendas y se muestran aquellos en los que menos ha subido. Son Caspe -en Zaragoza- y Brunete -en Madrid-, ambos con un 1% de incremento.