Dos arrestados por obtener datos de tarjetas de crédito al clonar la web de una compañía de telecomunicaciones

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Torrevieja a un hombre de 44 años y a una mujer de 31 acusados de cometer 30 estafas mediante páginas web falsas y pagos virtuales a víctimas de 19 provincias de España. Entre los afectados hay vecinos de la Región de Murcia. El perjuicio económico total asciende a unos 20.000 euros. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el varón por estos hechos.

La operación se inició el pasado mes de julio tras recibirse una denuncia que en un primer momento parecía una estafa aislada. Una víctima había introducido sus datos bancarios en una página web fraudulenta que clonaba la de una conocida compañía telefónica. Con esta información, los autores crearon tarjetas bancarias virtuales que utilizaron para realizar compras en establecimientos de Torrevieja.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que los hechos no eran aislados. Ese mismo día, los autores efectuaron numerosas compras utilizando tanto la tarjeta de la denunciante como otras virtuales generadas con datos de diferentes víctimas. Esto abrió una nueva línea de investigación orientada a identificar a más perjudicados.

Los agentes identificaron como presuntos autores a una pareja vecina de Torrevieja que se ocultaba con gorras y gafas de sol para dificultar su identificación y se desplazaba en un vehículo con matrícula extranjera que no estaba a su nombre.

Los investigadores analizaron el 'modus operandi' y llegaron a la conclusión de que estos presuntos delincuentes creaban una página web fraudulenta que clonaba la de una multinacional de telecomunicaciones, a través de la que supuestamente obtenían los datos bancarios de las víctimas cuando intentaban recargar sus tarjetas.

Con esa información, presuntamente generaban tarjetas virtuales mediante plataformas de billeteras digitales que enrolaban en sus propios teléfonos móviles. Más tarde, utilizaban dichas tarjetas para realizar compras en distintos comercios de la Vega Baja del Segura, donde al parecer adquirían tarjetas prepago y cupones de criptomonedas, además de alimentos y ropa.

Tras semanas de vigilancia y seguimiento, los investigadores lograron localizar a los sospechosos y acreditar su participación en los hechos. El pasado 13 de agosto fueron detenidos y se practicó un registro en su domicilio, donde se descubrió una «auténtica central de operaciones del fraude».

En el registro se intervinieron 65 dispositivos de telefonía móvil de última generación, 87 tarjetas SIM, varios ordenadores portátiles de alta gama, nueve billeteras de criptomonedas y diversas tarjetas bancarias prepago anónimas por valor de 12.000 euros.

Los agentes han podido identificar a 30 víctimas repartidas por distintas provincias españolas: Murcia, Albacete, Alicante, Badajoz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Huelva, Huesca, Jaén, Madrid, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Además, se ha constatado el uso de 13 tarjetas de pago emitidas en Chipre, Francia, Grecia, Lituania y Polonia, por lo que no se descarta la aparición de nuevas víctimas internacionales. El perjuicio económico total asciende a unos 20.000 euros.

El Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja decretó el ingreso en prisión provisional del varón. La mujer quedó en libertad con cargos. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas conforme se analice todo el material intervenido.