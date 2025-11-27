La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La retención que se registra, este jueves, en Murcia. Maps

Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia

Grandes atascos este jueves en la capital de la Región

S. C.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:09

Comenta

Dos accidentes en la zona del nudo de Espinardo provocan este jueves kilométricas retenciones en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia. En el caso de la A-7 el atasco se extiende entre los kilómetros 562 y 568 en sentido Almería y también hay problemas en sentido Alicante entre los kilómetros 569 y 567. La A-30 también se ha visto afectada y en sentido Alicante hay cerca de cuatro kilómetros de retención que se extiende hasta el nudo de Espinardo y la conexión con la A-7.

