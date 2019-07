El 'donjuán coruñés' echa ahora la caña en el Mar Menor J.V.U., tras ser detenido por la Guardia Civil. / P. Sánchez / AGM El sospechoso de engatusar a una empresaria murciana y sacarle 8.000 euros tiene un largo historial de arrestos y denuncias por hechos casi idénticos RICARDO FERNÁNDEZ Domingo, 21 julio 2019, 07:41

Si es usted una mujer de entre 35 y 60 años y disfruta de una aceptable situación económica, tenga cuidado con ese apuesto desconocido que le regala los oídos con dulces palabras y asegúrese bien, muy bien, antes de prestarle un puñado de euros. Por muy convincente que sea la excusa que pueda estar ofreciéndole. Y es que el llamado 'donjuán coruñés', un seductor cuya identidad responde a las iniciales J. V. U., de 33 años de edad, un tipo alto y corpulento que lleva largos años estafando presuntamente a sus conquistas y viviendo de ellas a cuerpo de rey mientras dice ejercer como piloto de aviones, ha trasladado en estos días su 'caladero' a la zona del Mar Menor. En Santiago de la Ribera tenía la semana pasada su último domicilio conocido y es de imaginar que es por allí donde tiene echadas ahora sus artes de pesca, siempre bien pertrechadas y cebadas, a la espera de nuevas víctimas que puedan morder el anzuelo.

Si hubiera que empeñar un euro en tal asunto, mejor apostarlo a que en estos momentos anda ya afanado en cobrarse otra, u otras piezas, recogiendo y soltando sedal con extraordinaria maestría, pues su historial apunta a un conquistador implacable, que nunca deja escapar una captura antes de estar bregando ya con las siguientes.

En esas redes sociales que le han proporcionado no pocos triunfos, y en las que suele lucir palmito engalanado con uniformes que remiten a una inexistente condición de comandante, una treintena de sus víctimas declaradas llegaron hace tres años a abrir una página para alertar a futuras incautas. Que a juzgar por los resultados, no parece -la verdad- que haya servido de mucho. Y es que desde entonces hasta ahora J. V. U. no ha dejado de acumular denuncias, arrestos y follones judiciales de lo más variado, aunque el común denominador suele constituirlo una mujer que le acusa de haberla estafado, a lo que suele sumarse su agresiva reacción frente a los intentos de la víctima de cortar la relación.

El detenido afirmó ser «piloto al mando», trabajar como agente inmobiliario y sostiene que jamás le pidió dinero a su novia

Un calco de lo ocurrido, presuntamente, con una empresaria murciana que se ha convertido en su última víctima conocida. Al menos hasta ayer. La mujer contactó con J. V. U. a través de internet el pasado marzo y el 1 de abril acudió a recogerlo a Madrid, hasta donde el hombre se había desplazado desde su Galicia natal. El encuentro ya tuvo su miga, pues lo primero que le dijo su nuevo amigo fue que le acababan de robar la mochila con todo el dinero y sus efectos personales. Solo el DNI, manifestó aliviado, se había salvado porque lo llevaba en un bolsillo.

Aunque él nunca puso denuncia por aquel supuesto robo, la empresaria mordió el cebo como un jurel. Le dio 500 euros para el hotel en el que se iba a alojar, situado junto al Mar Menor, y otros 200 para pagar algunos efectos y ropas militares que decía necesitar con urgencia.

Al día siguiente, el supuesto donjuán le enseñó en el móvil que ya había dado órdenes al banco para hacerle una transferencia por 700 euros. Pero el dinero nunca llegó. Ni entonces ni hasta hoy.

Tras pasar unos días en el hotel, J. V. U. entró de lleno en la vida de su conquista cuando le dijo que tenía que abandonar ese establecimiento y ella aceptó meterlo en su propia casa. Y aunque en principio se trataba de una solución temporal, acabó por instalarse allí 'sine die'.

Agente del CNI

En la denuncia que acabaría interponiendo ante la Guardia Civil, la empresaria sostiene que el sospechoso le manifestaba que era militar -incluso le facilitó el número de identificación 714XXX72165T- y que ejercía como piloto de aviones, lo cual justificaba que tuviera que acudir a numerosas reuniones y encuentros. La mujer no se fiaba, porque cada vez eran más los datos que no cuadraban y, además, cualquier intento de comprobar las explicaciones de su novio se veía frustrado por la fuerza de la realidad, tan terca como la de la gravedad.

Si alguna vez le expresaba sus sospechas, él reaccionaba con dureza y malas formas, cuando no haciéndole chantaje emocional: «Te voy a dejar», la habría amenazado una y otra vez. Y si pese a ello la mujer insistía en querer saber, el presunto donjuán llegaba al extremo de asegurarle, supuestamente, que trabajaba para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que ello le obligaba a mantener la máxima reserva. Lo cual, justo es reconocerlo, debe de constituir un magnífico pretexto para zanjar interrogatorios conyugales. Hagan la prueba cualquier día de estos: «Cariño, no me preguntes por qué vuelvo a estas horas y de esta guisa; soy agente secreto y mis labios deben permanecer cerrados».

La relación no habría dejado de degradarse, día a día, hora a hora, pues la mujer constataba que le desaparecía en apariencia el dinero del monedero y de las cuentas -él conocía la clave de su tarjeta, porque le había enviado a sacar dinero en una ocasión en que estaba enferma- y cada vez con más frecuencia habría sacado el lado más feo de su carácter. «Me despreciaba, diciendo que no valía nada como mujer ni como empresaria. Me llamaba puta y guarra y me decía que iba buscando guerra con mi forma de vestir. Que a las reuniones de trabajo solo iba a zorrear. Y me investigaba el móvil y hasta respondía a mis mensajes sin mi consentimiento», declaró más tarde.

El 5 de julio, viernes, ella sacó coraje para comunicarle que hasta ahí había llegado su relación. Para ese momento, el dinero que le había prestado, o del que se habría ido apoderando, superaba presuntamente los 8.000 euros. J.V.U. habría montado en cólera y, además de mandarle cientos de mensajes, habría llegado a amenazarla con enviarle un sicario a la familia.

Tras ser detenido, el presunto donjuán negó haberle pedido dinero jamás a la mujer -«ella me ofreció 200 euros o así, para salir del paso», dijo-, aunque se contradijo cuando admitió haberle enviado un reciente correo a su exnovia asegurándole que le iba a transferir 8.100 euros. También rechazó haberla insultado o amenazado y manifestó que es «piloto al mando» y que trabaja como agente inmobiliario.