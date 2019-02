El doctor Sackstein es investido doctor 'honoris causa' rodeado de su «familia en Murcia»

La Universidad de Murcia se vistió de gala este martes para recibir en su claustro de honor al médico y científico Robert Sackstein, quien fue investido como doctor 'honoris causa' en un acto celebrado en la Facultad de Química. Con este nombramiento, la institución reconoce a Sackstein toda su aportación en el campo de la hematología y la contribución de sus investigaciones a la práctica clínica. Entre sus logros destacan el descubrimiento de aquellos factores que determinan que un trasplante de médula ósea resulte exitoso.

El catedrático de la Universidad de Harvard comenzó su relación con la Universidad de Murcia en 1995 cuando asistió, junto Donnall Thomas, premio Nobel de Medicina en el año 1990, a la inauguración de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital General Universitario. Desde aquel momento, su relación con la Universidad de Murcia se ha ido incrementando, favoreciendo la formación de estudiantes de la Región en su laboratorio. Además, la colaboración científica entre los grupos de investigación de Harvard y la Universidad de Murcia ha permitido que se desarrollen en Murcia ensayos clínicos pioneros en el mundo gracias a tecnología patentada por el doctor Sackstein. En estos estudios colaboran equipos multidisciplinares de la Facultad de Medicina de la UMU y del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Su aportación a la formación de profesionales en la Región se completa con la codirección del curso de la Universidad Internacional del Mar Trasplante y Terapia Celular: from the Bench to the Bedside

El profesor José María Moraleda, encargado de realizar la laudatio del flamante doctor 'honoris causa', aseguró que «Sackstein encarna la mejor definición del médico-científico, una figura de excepcional valor que conjuga la investigación en ciencias básicas con la asistencia clínica, y basa esta investigación en encontrar respuestas para los problemas de los pacientes, la denominada investigación traslacional».

Durante su intervención, el doctor Sackstein ha hecho un repaso por su trayectoria personal y profesional y ha ilustrado a los presentes con un discurso en el que explicó algunos de sus esfuerzos científicos para descubrir cómo las células en el flujo sanguíneo migran a la médula ósea; unos trabajos que han dado como fruto la creación de una plataforma tecnológica para hacer posibles todas las terapias basadas en células.

Su trayectoria, contó, se inició en su segundo año como estudiante de Medicina en Harvard cuando empezó a tener contacto con las operaciones de trasplante de médula ósea, ahora más conocido como trasplante de células madre hematopoyéticas. En este procedimiento, las células madre formadoras de sangre (células madre hematopoyéticas, CMH) se recolectan de un donante y luego se inyectan en el torrente sanguíneo de un paciente receptor. Las CMH viajan dentro del torrente circulatorio hasta la médula del receptor y comienzan a producir nuevas células sanguíneas. La constatación en aquellos años de que uno de cada cuatro pacientes que se sometían a este trasplante morían a las pocas semanas porque nunca pudieron recuperar la capacidad de producción de células sanguíneas por el llamado 'fallo de injerto' motivó su carrera profesional y le han convertido en un referente mundial en su campo.

Sackstein aseguró sentirse «sumamente honrado al recibir el doctorado 'honoris causa' por la Universidad de Murcia» y ha finalizado su discurso con una imagen de la que ha denominado «mi familia en Murcia», entre la que se encuentran el doctor Moraleda y otros profesionales de la medicina murciana.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, cerró el acto con un discurso en el que ha destacado que «el talento y sus dotes naturales para la investigación, junto con el magisterio del Donnall Thomas, han permitido al doctor Sackstein alcanzar las más altas cumbre del saber y de la ciencia».

Luján hizo un repaso por los doctores 'honoris causa' nombrados en la UMU a propuesta de la Facultad de Medicina, una relación que inauguró el doctor Rafael Méndez. «Estimado Robert, bienvenido al claustro de doctores de una Universidad de Murcia. Bienvenido a tu casa. Tu amor por la ciencia, tu honestidad intelectual, tu magisterio y tu compromiso social serán para nosotros estímulo y ejemplo», concluyó el rector.