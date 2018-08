El doctor Pascual alerta frente a unas posibles maniobras comerciales En febrero de 2016 ya advirtió de que los laboratorios estaban dejando de fabricar algunos fármacos baratos RICARDO FERNÁNDEZ Viernes, 3 agosto 2018, 01:43

La falta de flecainida en muchas farmacias de toda España llevó ayer al cardiólogo Domingo Pascual a recordar que ya en febrero de 2016 advirtió de este problema en un artículo, publicado en 'La Verdad', que titulaba precisamente 'Desabastecimiento'. El mismo comenzaba preguntando si «¿alguien ha notado que cuando va a la farmacia faltan fármacos? ¿Que el farmacéutico le dice que no hay existencias, que se ha dejado de fabricar, que...? La consecuencia es que el médico recibe la visita del paciente buscando solución, pero la probable respuesta será: 'Pregunte en otra farmacia'».

Y seguidamente explicaba que la culpa de esta situación no la tenían los farmacéuticos, sino los laboratorios. «Determinados fármacos baratos y poco usados ya no son negocio; a la industria (y sus accionistas) solo le interesa el fármaco caro. Un buen ejemplo es el tratamiento de la hepatitis. ¿Para qué fabricar pastillas de céntimo si se pueden fabricar de miles de euros? Esta situación se va a agravar y mi previsión es que los gobiernos se van a ver abocados a una situación que nunca habían pensado: la producción de medicamentos como un servicio público, medicamentos baratos que van a ir quedando huérfanos y que ninguna empresa privada querrá producir». Eso, añadía, o promulgar una ley que penalice a las firmas que puedan caer en la tentación de no fabricar determinados medicamentos o derivar su producción hacia países donde mayor es su rentabilidad, debido a que el mismo fármaco se puede vender a precios más elevados.

Ayer, a raíz del problema de desabastecimiento de la flecainida, volvió a insistir en el mismo argumento y en la advertencia efectuada hace dos años y medio.