Los docentes murcianos exigen una rebaja de dos horas lectivas a la semana Una docente imparte clase en un colegio de Murcia en una imagen de archivo. / L.G. Un informe de CC OO revela que en Secundaria están entre los que más sesiones imparten de media en España FUENSANTA CARRERES Miércoles, 13 marzo 2019, 02:31

Los profesores y maestros murcianos exigieron ayer, de nuevo, una reducción de dos horas en su jornada lectiva, que fue incrementada por el exministro Wert en 2012 y aún no ha vuelto a los parámetros previos a los recortes, como sí ha ocurrido en otras comunidades. La jornada lectiva no equivale en ningún caso a la jornada laboral, que es como la de cualquier funcionario, sino que se refiere solo a las sesiones de clase.

Horas al año 880 horas lectivas al año tienen los maestros de Primaria españoles, frente a las 762 de media de los países de la OCDE. 731 horas al año hacen los docentes de Secundaria españoles, frente a las 668 de media de la OCDE.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras presentó ayer un informe comparativo para avalar la idea de que los profesores murcianos están entre los que más horas lectivas tienen que desempeñar de España, por encima de otras regiones que ya han vuelto al horario previo a la crisis, como Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Baleares. En el caso de los maestros, solo cuatro comunidades -País Vasco, Cataluña, Cantabria y Navarra- tienen menos sesiones lectivas que los murcianos, que deben desempeñar 25 horas.

Por comunidades - Educación Secundaria y FP Andalucía: 18 horas semanales lectivas y dos horas de tutoría en ESO. Aragón: 20 períodos lectivos de 55 minutos a la semana. Dos períodos de tutoría en ESO y Bachillerato. Asturias 20 horas lectivas y excepcionalmente 21. Canarias 20 horas lectivas. Cantabria Entre 18 y 21 períodos lectivos y otro de tutoría. Castilla-La Mancha: 20 horas lectivas a la semana y dos horas de tutoría. Castilla y León: 20 horas lectivas y excepcionalmente 21, más dos horas de tutoría y una de guardia. Cataluña: 19 horas lectivas más una hora de tutoría. Ceuta y Melilla: 20 horas lectivas más una hora de tutoría. Comunidad Valenciana: 19 horas. Extremadura: 18 horas lectivas más una hora de tutoría. Galicia: 20 horas lectivas más una hora de tutoría. Islas Baleares: Entre 18 y 21 horas lectivas más una hora de tutoría. La Rioja: 20 horas lectivas más dos hora de tutoría. Madrid: 20 horas lectivas más una de tutoría. Murcia: 20 horas lectivas y excepcionalmente 21, más dos horas de tutoría. Navarra: 18 horas lectivas. País Vasco: 20 horas lectivas. - Infantil y Primaria 25 horas Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. 24 horas Cantabria y Cataluña. 23 horas Navarra y País Vasco.

En 2012, por orden del Consejo de Ministros, los maestros murcianos de Primaria pasaron a tener que dar un mínimo de 25 horas de clase a la semana (frente a las 23 anteriores) y los profesores de Secundaria subieron de las 18 a las 20 horas actuales. La medida permitió ahorrar salarios, pero implicó el despido masivo de centenares de docentes interinos (cerca de 3.000 en tres años solo en la Región), tantos como ahora sería necesario contratar de nuevo. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió por decreto hace meses anular la mayor parte de las medidas que perjudicaron a los profesores -aumento de la ratio de alumnos por aula, reducción de los plazos para sustituir a docentes de baja...-, pero dejó la decisión de rebajar la jornada lectiva de los profesores en manos de las comunidades autónomas.

En ese contexto, varias regiones han retornado ahora a las jornadas lectivas previas a la crisis; otras incluso lo hicieron antes. Pero no es el caso de Murcia, donde la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, ha dejado claro en varias ocasiones que no abordará esa reducción horaria si las arcas regionales no reciben una aportación económica extraordinaria que permita financiar la mejora. La Consejería recuerda que el pasado noviembre la Comunidad y otros sindicatos acordaron vincular la rebaja de la jornada a objetivos de reducción de déficit y de recorte de la deuda regional.

El portavoz de la Federación de Enseñanza de CC OO, Jorge Castillo, denunció ayer, durante la presentación del informe, que la ley destinada a revertir los recortes «va a propiciar pues un diferente ritmo de recuperación de la carga lectiva, haciendo que perviva en la Región el 'tijeretazo' de plantilla de 2012». «Murcia ha sido la alumna aventajada en la aplicación de los recortes educativos provocando una destrucción de empleo docente de más de 3.000 puestos», denunció.