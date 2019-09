Doce centros educativos siguen hoy cerrados

Doce centros educativos de la Región permanecen cerrados por el temporal de lluvias. Todos los centros de Los Alcázares y Beniel, así como un colegio de Santiago de la Ribera, dos institutos de Santomera y uno de Torre Pacheco, no podrán retomar la actividad hoy. En el resto de municipios (menos donde no sea lectivo) hoy vuelven a clase los alumnos.

Todos los centros educativos de Los Alcázares y Beniel, así como el centro de Infantil y Primaria Nuestra Señora de Loreto de Santiago La Ribera (San Javier), los IES Poeta Julián Andúgar y Octavio Carpena de Santomera y el IES Luis Manzanares de Torre Pacheco permanecerán cerrados, lo que afectará a 7.814 alumnos.

En Los Alcázares no abrirán el IES Antonio Menárguez Costa y los colegios Las Claras del Mar Menor, Bienvenido Conejero Requiel y AL-Kazar. En total, son 2.999 alumnos. En Beniel no podrán abrir los colegios Antonio Monzón, Río Segura, Azalea y el IES Gil de Junterón. En total, 1.873 alumnos. En Santomera no abrirán los IES Poeta Julián Andúgar y el Octavio Carpena Artés. En total, 1.385 alumnos. En Santiago de la Ribera, el colegio Nuestra Señora de Loreto no podrá abrir mañana, mientras que en Torre Pacheco es el IES Luis Manzanares el que también permanecerá cerrado.