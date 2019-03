Los divorcios disminuyeron en la Región de Murcia un 0,8% en 2018 Las demandas de disolución matrimonial alcanzaron las 3.514 en 2018 en la Región de Murcia. / LV Aumentaron un 10,4% los acuerdos en los procedimientos de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos LA VERDAD Lunes, 4 marzo 2019, 15:17

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2018 en los órganos judiciales alcanzaron las 3.514. Son un 0,8% menos que las presentadas en el año anterior, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Se registraron 1.802 demandas de divorcio consensuado, 1.802 demandas de divorcio contencioso, 53 separaciones consensuadas y 103 demandas de separación contenciosa. Las disoluciones consensuadas representan el 55% de los procedimientos.

En todo el país, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, 27,9; seguida de Canarias, 26,7; Illes Balears, 25,6; Andalucía, 25,2; Cataluña, 25; y Asturias, 24,1. La Región de Murcia con 23,8 se sitúa tan solo a 0,1 punto por debajo de la media nacional. de 23,9. Las ratios más bajas, se han dado en Castilla y León, 18,6; País Vasco, 19,1; y Aragón, 20,6.

Guardia, custodia y alimentos

En 2018 se presentaron 332 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 18,1 % más que el año anterior; 996 no consensuadas, 0,1 % menos en 2017. De medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 651 consensuadas, un 6,9 % más; y 1.050 no consensuadas, un 6,2 % menos que en el año anterior. Así, los procedimientos de modificación de medidas respecto a los hijos que se incoaron con acuerdo previo crecieron un 10,4%. No obstante, este número de procedimientos representó un 30% del total, siendo el 70% contencioso.