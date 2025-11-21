Distopía cierra su edición más participativa con diálogo, inspiración y buenas prácticas La Fundación Legado Humano Natural y la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia destacan la importancia de incorporar alianzas y procesos sostenibles en las empresas

La Fundación Legado Humano Natural, en colaboración con el proyecto ODSesiones y la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, cerró Distopía en un encuentro con los patrocinadores que hacen posible el festival. Este acto tuvo lugar el pasado jueves en La Cabaña Buenavista, en Murcia.

Así, Distopía despidió su tercera edición, tras tres días en los que el cine y el medioambiente se han convertido en los protagonistas de conversaciones, encuentros y reflexiones. Cerca de mil personas han pasado por la Filmoteca Regional para compartir experiencias, ver películas, asistir y participar de coloquios, talleres, charlas y diversas acciones con la sostenibilidad como argumento e hilo conductor. La cinta 'Free the Chickens', del eslovaco Matúš Vizár, fue la ganadora absoluta del tercer concurso de cortometrajes sobre medio ambiente alzándose con el premio al mejor cortometraje y el premio del público, otorgado a través de los votos de unos 400 estudiantes de distintos centros de Murcia que asistieron a la proyección de los cortometrajes finalistas.

Ampliar Raúl García, presidente de la Fundación Legado Humano Natural, toma la palabra.

Para celebrar el éxito conseguido en esta edición del festival, La Fundación Legado Humano Natural y la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, en el marco del proyecto ODSesiones que finaliza tras siete años de andadura dando a conocer y poniendo en valor los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el mes dedicado al ODS17 Alianzas, reunieron a todas las personas que representan a las empresas y organizaciones que han hecho posible esta tercera edición de Distopía, en un acto abierto por la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira Costa, para hacer balance de lo que ha sido el festival y brindar la oportunidad de conectar a quienes comparten un mismo propósito: ofrecer excelencia con el menor impacto posible.

Bajo el lema 'Alianzas por el clima', Raúl García, presidente de la fundación Legado Humano Natural, y Longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de la UMU, crearon un espacio de diálogo, conversación y entendimiento en el que compartir buenas prácticas, inspiración y experiencias que mueven hacia una sociedad más sostenible. Empresas como Auxiliar Conservera, Hozono Global, Fundación Estrella de Levante, Aguas de Murcia, Grupo PwC y Fundación Primafrío pusieron de manifiesto la importancia de incorporar alianzas y procesos sostenibles en las empresas con el fin de alcanzar los objetivos que marcan las Naciones Unidas.

Ampliar Pablo González, doble estrella Michelin y chef de Cabaña Buenavista, durante su intervención.

Fundación Legado Humano, en colaboración con la Fundación Sombra, organizó Distopía como muestra de su firme compromiso con la cultura, la conciencia social y la defensa del medio ambiente en la Región de Murcia. El objetivo de este festival es propiciar espacios de reflexión y diálogo entre cine, arte y ecología. Impulsar las producciones audiovisuales que aborden la sostenibilidad, y que la tengan en cuenta en sus procesos. Llegar a públicos diversos con narrativas accesibles, estimulantes y generar vínculos entre todas las personas que forman parte del festival: cineastas, colectivos culturales y ciudadanía comprometida.

Ampliar Ponencia de la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, Mari Cruz Ferreira.