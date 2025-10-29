Estos son los disfraces preferidos para Halloween en la Región de Murcia este año Los ciudadanos se dejan llevar por la influencia de las series y las películas

La influencia de las series y el cine se deja notar a la hora de elegir disfraz para celebrar Halloween. Miércoles Addams, la joven protagonista de la producción de Netflix 'Wednesday' ha vuelto a inspirar a las chicas en busca de un personaje icónico.

Pero no es solo la joven Addams la que va a encontrarse réplicas de sí misma en la que podría ser su noche favorita del año. Si Arthur Fleck pasara por la puerta de algún colegio de Murcia este próximo 31 de octubre podría encontrarse también con muchos de sus fans disfrazados de su 'alter ego', el Joker, según explicó, Mª José Guerrero, de Megumi Fiestas.

Los Addams no solo han influenciado a los más pequeños de la casa, hay familias que no han querido dejar pasar la oportunidad de disfrazarse juntos y encarnar a Morticia, Gómez Addams y sus dos hijos. En el caso de los disfraces en grupo, también sigue siendo popular el disfraz de 'El juego de el calamar', pese a haberse estrenado su segunda temporada este año, y ahora es «un mono naranja de preso» el que eligen los adolescentes, los que más se decantan por disfrazarse junto a los amigos.

Eso sí, «los clásicos no fallan», según apuntó Mª José Guerrero, y la máscara de la franquicia cinematográfica 'Scream' no se cae de la lista de los favoritos «tanto para niños como para adultos», aunque la última película que se estrenó de esta serie fue en 2023.

Sin embargo, los que no tienen éxito en Murcia son los tradicionales disfraces de bebés de calabaza o de araña, dado que al ser «como de peluche» las altas temperaturas no los hacen atractivos en una región de clima cálido. «Casi todo lo que se vende es de manga corta o de tejido fino», asegura la responsable de Megumi.

Para completar el traje o para salir a celebrar sin disfraz pero con el espíritu de Halloween, también es muy solicitada la sangre, el maquillaje, la carne artificial o el látex. Las caretas son, según Guerrero, las preferidas de niños y hombres, que con «una túnica negra o su propia ropa y sangre artificial» arman su propio disfraz.

Pero hay quienes no se conforman solo con el disfraz, y compran algún detalle de decoración como una guirnalda, una calabaza o globos con los que «por solo 6 o 7 euros puedes adornar tu casa». Los que dan más importancia a esto son los locales de ocio, que se llevan máquinas de humo, esqueletos, o decoración con luces y sonido para aprovechar que este año Halloween cae en viernes para utilizarlo durante todo el fin de semana.