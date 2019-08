Directores generales en el limbo Manuel Pleguezuelo, uno de los ocho directores generales cuyo cese todavía no se ha publicado en el BORM, en una fotografía de archivo. / Vicente Vicéns / AGM Extrañeza entre los ocho altos cargos destituidos al no publicarse aún su cese en el BORM JULIÁN MOLLEJO Murcia Sábado, 31 agosto 2019, 01:39

Ocho direcciones generales de la Comunidad Autónoma viven desde hace dos días en un estado de excepcionalidad. El cese de sus responsables fue aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado miércoles, pero no solo no se ha nombrado a sus sucesores, lo que ha generado un vacío de poder en estas áreas, sino que su destitución aún no ha aparecido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) por lo sigue sin ser oficial.

¿Están cesados o siguen en funciones y pueden, por tanto, seguir usando ejerciendo su autoridad? «La situación es extraña. En teoría, no podemos tomar ninguna decisión ni firmar nada porque estamos cesados, pero, claro, mientras no se publique en el Boletín no es efectivo el cese», comentaba ayer a 'La Verdad' uno de estos directores.

Otro admitía su confusión por la situación en la que se encuentra en estos días, y otro más, según fuentes de la Administración regional, se presentó en su Consejería a resolver «el papeleo» sobre su marcha, y se tuvo que ir igual que llegó porque «aún no era oficial».

Fuentes de Presidencia aseguran que el decreto con su marcha saldrá hoy en el Boletín, tres días después de su aprobación

De los nueve ceses que aprobó el último Consejo de Gobierno, solo uno de ellos cumplió lo que mandan los cánones de la administración pública, el del director del Instituto de Fomento (Info). En la misma reunión se aprobó la destitución del cargo saliente, Joaquín Gómez, y se designó a su sustituto, Diego Rodríguez-Linares, cuyo nombramiento publicó el BORM al día siguiente, horas antes de tomar posesión del cargo y ocupar su despacho.

Los otros ocho cesados ya no están, aunque tampoco se han ido del todo. Son la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín; el director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril; la directora general de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez; la directora de Mujer, Alicia Barquero; la directora del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Verónica López; el director de Universidades e Investigación, Juan Monzó; el director de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación, Manuel Pleguezuelo; y la directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, Nuria Fuentes.

Una semana de espera

Fuentes de Presidencia restaron ayer importancia a esta situación y aseguraron que el BORM de hoy mismo publicará el decreto con el cese de todos ellos, con lo que su destitución pasará a ser oficial. Sin embargo, sus sustitutos no se conocerán hasta el próximo miércoles y no tomarán posesión de sus cargos hasta el día siguiente, si es que el Borm da cuenta de sus nombramientos.

Lo habitual, hasta ahora, en los cambios de Gobierno anteriores, era aprobar en el mismo Consejo el cese de los directores y el nombramiento de los que los reemplazaban, con el fin de evitar vacíos de autoridad en los departamentos administrativos.

El desajuste que se ha generado en esta ocasión es, al parecer, atribuible a los miembros del Ejecutivo pertenecientes a Ciudadanos, ya que todos los directores cesados, nombrados en el anterior Gobierno del PP, pertenecen a las consejerías que se encuentran en sus manos. También pueden haber influido las prisas por completar el relevo de los segundos escalones de las consejerías.

Sin embargo, las cosas de palacio van despacio. Antes que los nombramientos es necesario aprobar los decretos de estructura de cada consejería, en los que se estable el organigrama y el reparto de áreas por direcciones generales, algo que aún está pendiente.