El director de Puertos se resiste a aclarar en la Asamblea qué participación tiene en la consultora de las marinas de Lo Pagán y San Pedro El director general de Transportes, José Ramón Díez de Revenga, en la Asamblea este lunes. / J. M. Rodríguez / AGM Díez de Revenga defiende su actuación «ética, política y legal» en un asunto que Podemos quiere enviar a la Fiscalía, por si hay presunto «tráfico de influencias» GREGORIO MÁRMOL Lunes, 25 marzo 2019, 13:28

El director general de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma, José Ramón Díez de Revenga Albacete, se negó hasta en una decena de ocasiones a aclarar este lunes, ante la Comisión Especial de Investigación sobre Contratos, Avales y Subvenciones de la Asamblea Regional, su porcentaje de participación en la empresa de ingeniería que él fundó hace unos años, Azentia. Dicha sociedad limitada interviene en los procedimientos para la ampliación del plazo concesional de los puertos deportivos de Lo Pagán y Villas de San Pedro del Pinatar. Los partidos de la oposición sospechan que, cuando menos, existe un conflicto de intereses.

Díez de Revenga lo negó, aseguró que no tiene ninguna relación profesional con la empresa desde que es director general, salvo que forma parte de su accionariado, y destacó que los expedientes de ambos puertos estaban tramitados desde mucho antes de su llegada a la Administración. «Yo no he recibido ninguna remuneración de la empresa desde que soy director general. He renunciado expresamente a cualquier relación con ella», aseguró, tras mantener tensos diálogos con los diputados Emilio Ivars (PSOE) y Óscar Urralburu (Podemos). También consideró «irrelevante» aportar el dato de su participación en Azentia Ingeniería cuando se lo volvió a preguntar esta vez el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel López Morell. El parlamentario aseguró que la declaración de bienes presentada por Díez de Revenga carece de datos necesarios para conocer toda la información relativa al asunto que este lunes motivó la primera comparecencia en el seno de esta comisión especial, cuando está a punto de terminar la legislatura «Ha perdido una oportunidad de ser mucho más claro. Sobre la mesa está si ha habido un conflicto de intereses. Y la actitud prepotente no lleva a ningún sitio», añadió.

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, avanzó que pedirá a la presidencia de la Asamblea Regional que remita a la Fiscalía de la Región de Murcia la declaración de bienes del director general y la grabación de su comparecencia por si existiera un «presunto caso ilícito de tráfico de influencias». En su opinión, las normas de regulación de los altos cargos y del sector público obligan a establecer los porcentajes de participación en empresas, incluidos cuando se trata de familiares directos, y en este caso no na sido así. El socialista Emilio Ivars aportó ocho documentos firmados por Díez de Revenga en los años 2017 y 2018 relacionados con ambos puertos deportivos. No obstane, el director general aseguró que se trata de simples comunicaciones y que Lo Pagán y Villas de San Pedro no han obtenido «ningún trato de ventaja» en un proceso general de ampliaciones que afecta a otros siete puertos. Es más, declaró que otras marinas deportivas han obtenido en nueves meses el visto bueno de la Comunidad para ampliar sus concesiones y que la tramitación dura ya cuatro años en el caso de Lo Pagán y el Villas de San Pedro.

Además, Díez de Revenga mostró en la comisión un certificado para «demostar que no existe nada de dinero público entre la empresa y la Consejería de Fomento», insistió en que cumple lo establecido por la ley de los cargos públicos y acusó a los partidos de la oposición de actuar con «fines electoralistas. Es una lástima que estén tan escasos de ideas útiles».

El alto cargo no convenció a Ivars, que le acusó de «ocultación flagrante de información. Ha mentido conscientemente a esta Asamblea Regional», dijo el diputado socialista, que esgrimió los documentos relativos a esos puertos que Díez de Revenga firmó siendo ya director general.

Javier Iniesta, del PP, abundó en la idea de que existe una «campaña» contra el director general por desvelar «lo que está ocurriendo en el barrio del Carmen», en referencia a las obras del soterramiento de las vías del tren en la capital. «Todo es legal, todo transparente y todo casual», dijo quien también acusó de «caza de brujas al tripartito que ha vuelto, como al principio de la legislatura».