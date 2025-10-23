La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, este jueves. Javier Carrión / AGM

La Comunidad ampliará la red de centros de atención temprana para dar servicio a más menores

El portavoz del Gobierno de la Región de Murcia afirma que, desde la aprobación de la ley en 2021, se atiende «a todas las familias que lo solicitan» en las 62 instalaciones públicas y privadas

David Gómez

David Gómez

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:28

El Gobierno de la Región de Murcia tiene previsto ampliar la red de centros de atención temprana, con el objetivo de prestar servicios a un ... 15% más de menores con necesidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

