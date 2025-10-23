La Comunidad ampliará la red de centros de atención temprana para dar servicio a más menores

El Gobierno de la Región de Murcia tiene previsto ampliar la red de centros de atención temprana, con el objetivo de prestar servicios a un ... 15% más de menores con necesidades.

Así lo señaló el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, donde se analizó un informe de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, sobre los cuatro años de aplicación de la Ley de Atención Temprana de la Región de Murcia.

Según los datos que aportó Marcos Ortuño, actualmente hay un total de 5.573 menores que reciben el servicio de atención temprana en los 62 centros que existen en la Región, de los que 15 son de titularidad municipal y el resto son gestionados por entidades privadas a través de conciertos y convenios con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

En comparación con hace un año, hay diez centros más, una cifra que pretende seguir creciendo, aunque el portavoz del Ejecutivo no ofreció más información sobre cuántas instalaciones nuevas se van a habilitar. Sí señaló que la nueva oferta de concierto social «permitirá ampliar el número de sesiones concertadas y conveniadas en más de un 15%». Uno de los objetivos de la Comunidad es facilitar a las familias la elección del centro más cercano a sus hogares, lo que favorece la intervención más adecuada para el usuario.

Ortuño afirmó que la Ley de Atención Temprana, aprobada en 2021, «ha garantizado la universalidad y gratuidad de un servicio esencial para el desarrollo de menores con necesidades especiales, trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos». El portavoz añadió que el servicio «ha llegado a todas las familias de la Región que lo han solicitado».

Asimismo, el consejero señaló que la Comunidad ha destinado en 2025 un total de 26 millones de euros a la atención temprana, gracias a una reciente ampliación de crédito de 2,9 millones de euros.

CES y Consejo Jurídico informarán sobre la nueva ley de Voluntariado

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó este jueves, tal y como avanza LA VERDAD, la tramitación del anteproyecto de ley de Voluntariado, que renueva la norma vigente desde hace más de veinte años.

El paso dado por el Ejecutivo autónomo no significa que se vaya a iniciar de inmediato la tramitación en la Asamblea Regional, sino que ahora el Gobierno recabará informes de las distintas consejerías sobre el borrador, se abrirá el proceso de información pública para la participación de ciudadanos y colectivos, y se solicitarán dictámenes al Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social (CES).

La nueva norma busca adaptarse a retos sociales como el envejecimiento de la población, el aumento de la soledad no deseada, la despoblación rural, las nuevas formas de participación social, el voluntariado digital o las modificaciones introducidas en la normativa estatal. Una vez concluida la elaboración de la norma, y contándose ya con todos los informes preceptivos, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de Ley, para su posterior remisión a la Parlamento autónomo.

Además de crear nuevas figuras como el voluntariado digital, la ley contempla la creación del Catálogo Regional de Voluntariado, que recoge los programas y actividades de las entidades de voluntariado. También se incorporará un logotipo oficial del voluntariado de la Región, que reforzará la identidad y visibilidad de las acciones solidarias.

Igualmente, se consolidará el Consejo Asesor de Voluntariado de la Región como el máximo órgano de consulta, participación, seguimiento y asesoramiento en materia de voluntariado, y se ampliarán sus funciones incluyendo la difusión, promoción de estudios, propuesta de políticas y buenas prácticas para mejorar la calidad y el fomento de estas acciones solidarias.

1,2 millones para la internacionalización de las pymes

Por otra parte, a propuesta de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, el Ejecutivo aprobó este jueves la ampliación en 1,2 millones de euros de la convocatoria de ayudas para pymes que quieran iniciar o consolidar su presencia internacional, dentro del programa MAKE desarrollado a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info). Los interesados pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025 estos apoyos económicos, que pueden ser de hasta 30.000 euros por beneficiario.

La medida supone aumentar el crédito inicial previsto de 2 millones de euros, hasta alcanzar un total de 3,2 millones. El objetivo de este incremento es atender el elevado número de solicitudes recibidas y garantizar que más empresas puedan acceder a este apoyo destinado a impulsar su presencia en los mercados exteriores.

Un expositor propio en Fruit Logística de Berlín

También por iniciativa de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto plurianual de 356.950 euros para la contratación del diseño, la construcción, el montaje y el desmontaje del pabellón de la Región de Murcia en la feria Fruit Logística de Berlín 2026.

Dicho espacio expositivo actúa como el epicentro de la actividad que llevan a cabo empresas y asociaciones de la Región de Murcia para mantener reuniones comerciales, promocionar sus productos e impulsar nuevas oportunidades de negocio. En la pasada edición, la representación de la Región contó con 64 empresas y organizaciones.

Fruit Logística, que se celebrará en la capital alemana del 4 al 6 de febrero del próximo año, constituye la principal plataforma internacional del sector hortofrutícola y sus industrias asociadas. En este evento se dan cita las grandes cadenas de distribución europeas, principales clientes de las empresas regionales, así como operadores y compradores de todo el mundo.

Nuevos miembros del CES

Además, se aprobó el nombramiento de Alfonso Hernández Zapata y Rosalía Sánchez Solís de Querol como nuevos miembros del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia, integrados en el grupo de representación de las organizaciones empresariales. A propuesta de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), ambos sustituyen en sus puestos a Ramón Avilés Gil y a José Antonio García Fernández.

Alfonso Hernández Zapata es vicepresidente de Croem y presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), mientras que Rosalía Sánchez Solís de Querol es responsable del Área de Trabajo y Relaciones Laborales de Croem.

Rehabilitación de edificios en Murcia y La Manga del Mar Menor

A propuesta de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, se acordó la concesión de 7.643.604 euros en subvenciones destinadas a actuaciones de rehabilitación de mejora de la eficiencia energética en tres edificios residenciales, dos ubicados en Murcia y uno en La Manga, en el término municipal de San Javier. Estas actuaciones beneficiarán a más de 600 hogares que mejorarán el aislamiento de su vivienda, a la vez que verán reducido significativamente su consumo energético.

Así, las ayudas servirán concretamente para la rehabilitación energética de las fachadas, la renovación de carpintería exterior y para la sustitución de los sistemas de agua caliente sanitaria por bombas de calor e instalaciones fotovoltaicas.

El edificio ubicado en La Manga recibirá una subvención de 3.229.459 euros, mientras que los otros dos inmuebles situados en Murcia recibirán 2.802.385 euros y 1.611.760 euros respectivamente. Las subvenciones están financiadas con fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.