El Gobierno regional califica de «inasumible» un adelanto del recorte del Tajo-Segura El portavoz autonómico explica que no se oponen al establecimiento de caudales ecológicos, sino a cómo se han determinado y responde a Francisco Lucas que «el agua desalada nunca podrá sustituir el agua del Trasvase»

Lázaro Giménez Jueves, 15 de mayo 2025, 12:05 | Actualizado 13:37h.

El futuro del Trasvase Tajo-Segura volvió a centrar este jueves la intervención del portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Tras el rechazo a la proposición legal que el martes llegó al Congreso para mantener las actuales reglas de explotación, acusó al PSOE y a su secretario regional en la Región de Murcia, Francisco Lucas, de votar «en contra de los intereses de la Región».

Para Ortuño, los diputados murcianos, entre ellos el propio Lucas, «avalaron el 'hachazo' al Trasvase con su voto» (en contra de tomar en consideración la iniciativa del PP). Por eso, aseguró que el líder de los socialistas murcianos «ha perdido toda la credibilidad» por plegarse a las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo que dijo «no tiene ni sentido común ni criterio técnico».

Sobre el anunció que realizó Lucas de que el Ministerio para la Transición Ecológico prepara la construcción de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja, remarcó que «no se entera de nada», porque «el agua desalada no puede sustituir el agua del Trasvase». Además, recordó que son infraestructuras cuyo recorrido hasta su puesta en marcha es muy largo: en el caso de la de Torrevieja, apuntó, se tardaron 13 años desde que se anunció hasta que entró en funcionamiento al 50%.

También detalló Ortuño que los servicios jurídicos de la Comunidad están analizado la sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de los caudales ecológicos, pero subrayó que no están en contra de ellos, «pero sí en contra de cómo se han establecido en el Tajo y en contra de que se hayan fijado por políticos del PSOE en un despacho sin criterios técnicos y científicos y sin más propósito que cerrar el Tajo-Segura». En el caso de que se confirmara que se tiene que adelantar antes de 2027 el recorte de caudales a desembalsar en cumplimiento de esa sentencia, adviertió de que «es inasumible para la Región».

Conferencia de Presidentes en junio

Ortuño habló además de la convocatoria el próximo 6 de junio en Barcelona de una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes, lamentó haberse «enterado por la prensa» y calificó el encuentro de «cortina de humo» de Pedro Sánchez para «tapar sus vergüenzas y escándalos», refiriéndose a las diferentes causas judiciales en su entorno y al contenido de los mensajes de Whatsapp filtrados en los últimos días. Sobre el orden del día, adelantó que se han planteado cuestiones como vivienda o formación profesional y universitaria. «Pedro Sánchez utiliza la Conferencia de Presidentes como un paripé, como vimos en Santander, donde no asumió ningún compromiso», dijo Ortuño, que tiene expectativas «nulas» para esa reunión.

De nuevo tuvo que responder sobre la prórroga presupuestaria y el proyecto de unos Presupuestos en vigor: «Hay que preguntárselo a Vox, tendrán que explicar por qué no quieren unos presupuestos buenos para la Región. Son ellos quienes los están bloqueando». Ortuño no valoró la posibilidad de no contar con un Presupuesto en 2025.

