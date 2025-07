El Partido Popular aprueba por unanimidad la Ponencia de Estatutos de López Miras

El Congreso Nacional del Partido Popular aprobó este sábado por unanimidad la Ponencia de Estatutos redactada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando ... López Miras, en la que, entre otras cosas, se regulan las normas éticas para cargos públicos y afiliados, reformándose también el sistema de primarias de la formación política.

El propio López Miras expuso parte de la Ponencia en el Plenario del cónclave en la mañana de este sábado, junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El presidente de la Región de Murcia puso en valor la importancia de los estatutos, pues suponen «la constitución del Partido Popular». Considera que «la manera en la que se gestiona un partido es el reflejo de cómo gobernará» y recalca que, en esta ocasión, esta ponencia cobra mayor importancia «porque elaboramos las normas de funcionamiento interno del partido que va a gobernar muy pronto España, pues no hay ninguna duda de que, en cuanto se convoquen elecciones, Pedro Sánchez se va y llega Alberto Núñez Feijóo.

Miras destacó el amplio consenso que ha tenido la Ponencia, pues en las rondas previas solo se llegó a votar una enmienda de las 227 presentadas por los compromisarios de todo el país. El resto fueron admitidas, transaccionadas o retiradas. «Esto demuestra tanto la capacidad negociadora de los ponentes como la empatía y la voluntad de diálogo de los compromisarios», subrayó el jefe del Ejecutivo regional.

«Frente a un partido como el PSOE que está corrompido y acorralado por la corrupción, hemos aprobado unos estatutos que se guían por la ejemplaridad, la transparencia, el control interno y la participación», declaró López Miras.

Entre las novedades de los nuevos estatutos, se permitirá eximir del pago de la cuota de afiliado no solo a personas en desempleo, sino también a aquellos que reciben pensiones no contributivas. Del mismo modo, se ha introducido una modificación para promover la participación de los afiliados con discapacidad con 33% o superior en los órganos de gobierno del partido.

Asimismo, se ha modificado el sistema de primarias, estableciendo un nuevo modelo que acaba con el voto directo al candidato a la presidencia del partido. A partir de ahora, los afiliados votarán listas cerradas de compromisarios, que previamente se habrán adherido a la candidatura alguno de los aspirantes. Posteriormente, estos compromisarios designados por los militantes votarán en el congreso al presidente del partido. Pese a que este sistema no era el que planteaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, finalmente no ha habido polémica y no se ha presentado ninguna enmienda contra el mismo.

«Son unos estatutos que reflejan la forma de gobernar de Alberto Núñez Feijóo: desde la ética y la ejemplaridad», concluyó López Miras.