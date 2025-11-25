Directo | Los actos por el 25N en la Región de Murcia

11:03

CAMINATA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MULA

Más de 150 personas participaron este lunes en Mula en la caminata organizada por la Concejalía de Igualdad con motivo del 25N. El recorrido, que partió desde la plaza del Ayuntamiento y finalizó en El Niño de Mula, convirtió las calles del municipio en un espacio de homenaje, reivindicación y apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género.

La concejala de Igualdad, Ana Belén Pérez, destacó la importancia de esta actividad

como símbolo social de rechazo a la violencia machista y de defensa de los derechos de

las mujeres: “Cada paso que dimos este lunes fue un mensaje claro: Mula no mira hacia otro lado. Estamos aquí para apoyar, escuchar y acompañar a todas las mujeres, y para seguir trabajando hasta que ninguna tenga que vivir con miedo”.

La programación con motivo del 25N continuará este martes en Mula con un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género en España durante este año que tendrá lugar a las 16.45 horas. A las cinco de la tarde se celebrará el acto institucional en el Convento de San Francisco, que incluirá la lectura del manifiesto, la proyección de la campaña audiovisual de sensibilización elaborada junto a TeleMula y el Consejo Local de la Juventud, y la inauguración de la exposición “Puntadas y Trazos de Igualdad”, realizada por la Asociación Centro de la Mujer.