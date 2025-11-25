Directo | Los actos por el 25N en la Región de Murcia
Este martes se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
LA VERDAD
Martes, 25 de noviembre 2025, 10:35
11:03
CAMINATA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MULA
Más de 150 personas participaron este lunes en Mula en la caminata organizada por la Concejalía de Igualdad con motivo del 25N. El recorrido, que partió desde la plaza del Ayuntamiento y finalizó en El Niño de Mula, convirtió las calles del municipio en un espacio de homenaje, reivindicación y apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género.
La concejala de Igualdad, Ana Belén Pérez, destacó la importancia de esta actividad
como símbolo social de rechazo a la violencia machista y de defensa de los derechos de
las mujeres: “Cada paso que dimos este lunes fue un mensaje claro: Mula no mira hacia otro lado. Estamos aquí para apoyar, escuchar y acompañar a todas las mujeres, y para seguir trabajando hasta que ninguna tenga que vivir con miedo”.
La programación con motivo del 25N continuará este martes en Mula con un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género en España durante este año que tendrá lugar a las 16.45 horas. A las cinco de la tarde se celebrará el acto institucional en el Convento de San Francisco, que incluirá la lectura del manifiesto, la proyección de la campaña audiovisual de sensibilización elaborada junto a TeleMula y el Consejo Local de la Juventud, y la inauguración de la exposición “Puntadas y Trazos de Igualdad”, realizada por la Asociación Centro de la Mujer.
10:55
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo, realizó una declaración institucional con motivo del 25-N. Sus primeras palabras fueron para «expresar el dolor por todas las vidas truncadas por la sinrazón de esta violencia; y también todo el apoyo a las mujeres que la siguen padeciendo, muchas de ellas en silencio».
También trasladó «un mensaje de esperanza, porque todas las mujeres que son víctimas pueden salir de la espiral de la violencia. Y aunque el camino no es fácil, les aseguro que merece la pena intentarlo. Y ese camino pasa por romper el silencio, por pedir ayuda al entorno más cercano, por denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o directamente en el juzgado de guardia».
«En los últimos meses se han producido situaciones que han generado desconfianza en los sistemas de protección de las víctimas de violencia machista. Es importante lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las mujeres», indicó Esther Rojo.
Al respecto, enfatizó que «es una obligación de las instituciones que estamos implicadas de forma activa en la lucha contra la violencia de género restaurar la confianza de las mujeres, devolverles la tranquilidad; no están solas y deben denunciar. Nos compete a todos/as estar vigilantes ante los posibles fallos, detectarlos y resolverlos de manera eficaz y aprender de los errores para avanzar en la lucha contra esta lacra».
10:47
MOVIMIENTO FEMENISTA DE MURCIA
Movimiento Feminista ha anunciado este martes que por primera «se desmarca» de las manifestaciones que esta tarde saldrán a la calle en la Región de Murcia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Asistimos cada vez con más desánimo a este tipo de convocatorias en nuestro contexto europeo por el continuo blanqueamiento e instrumentalización por parte del feminismo hegemónico«, han señalado.»
Han afirmado que el feminismo hegemónico «lleva años instrumentalizando el 25N para reforzar lógicas punitivas y seguir incidiendo, de manera interesada, en la esencialización o biologización de la violencia basada en el binarismo de género» algo que consideran que no las representa.
10:35
Buenos días. Bienvenidos al directo de LA VERDAD con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres donde haremos un seguimiento a los actos y reacciones que se produzcan en la Región de Murcia para conmemorar este 25N.
