La manifestación celebrada en Murcia el 25 de noviembre de 2024. Vicente Vicéns / AGM

Directo | Los actos por el 25N en la Región de Murcia

Este martes se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

LA VERDAD

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:35

11:03

CAMINATA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MULA

Más de 150 personas participaron este lunes en Mula en la caminata organizada por la Concejalía de Igualdad con motivo del 25N. El recorrido, que partió desde la plaza del Ayuntamiento y finalizó en El Niño de Mula, convirtió las calles del municipio en un espacio de homenaje, reivindicación y apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género.

10:55

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo, realizó una declaración institucional con motivo del 25-N. Sus primeras palabras fueron para «expresar el dolor por todas las vidas truncadas por la sinrazón de esta violencia; y también todo el apoyo a las mujeres que la siguen padeciendo, muchas de ellas en silencio».

10:47

MOVIMIENTO FEMENISTA DE MURCIA

Movimiento Feminista ha anunciado este martes que por primera «se desmarca» de las manifestaciones que esta tarde saldrán a la calle en la Región de Murcia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Asistimos cada vez con más desánimo a este tipo de convocatorias en nuestro contexto europeo por el continuo blanqueamiento e instrumentalización por parte del feminismo hegemónico«, han señalado.»

10:35

Buenos días. Bienvenidos al directo de LA VERDAD con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres donde haremos un seguimiento a los actos y reacciones que se produzcan en la Región de Murcia para conmemorar este 25N.

