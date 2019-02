Las primarias de Cs empiezan a partir de la semana que viene Fran Hervías en Murcia, junto a Valle Miguélez. / D.V. Hervías reconoce la «labor positiva» desarrollada por Miguel Sánchez estos cuatro años, pero recuerda que «son los afiliados los que deciden si quieren concurrir a este proceso» DANIEL VIDAL y AGENCIAS Sábado, 16 febrero 2019, 14:03

El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, anunció en la mañana de este sábado en Murcia que la semana que viene se pondrá en marcha el proceso de elecciones primarias en el partido para elegir a los líderes regionales, tanto en Murcia como en el resto de España, en un proceso que llegará «hasta la primera semana de marzo». Es decir que, en menos de quince días, Ciudadanos «ya tendrá a todos sus candidatos elegidos; tanto para las elecciones autonómicas y municipales como para las generales», y dijo que es probable que las primarias nacionales y regionales «coincidan en el tiempo».

Así se expresó Hervías a su llegada a la Asamblea General Extraordinaria que Ciudadanos Región de Murcia celebró en el Hotel NH Amistad, en la capital. En relación al líder naranja en la Región, Miguel Sánchez, Hervías dijo que «serán los afiliados los que decidan si quieren concurrir a un proceso de primarias o no. Miguel Sánchez ha hecho una excelente labor al frente del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, se han conseguido grandes logros en estos cuatro años de legislatura. No tenemos imputados por corrupción política en los sillones, como era habitual en la Región, por desgracia. La labor ha sido buena, positiva, pero tendrá que ser Miguel Sánchez el que decida si quiere volver a presentarse a unas primarias o no». Eso sí, Hervías añadió que en la dirección nacional «estamos encantados de seguir contando con él en este proyecto». El número dos de Ciudadanos añadió que su partido «sale a ganar» las elecciones

Hervías proclamó que solo hay dos opciones de cara las próximas elecciones generales del 28 de abril, «o Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y los independentistas, o Albert Rivera con un gobierno fuerte y limpio». Hervías ve estos comicios «como una oportunidad de que haya un cambio real en España. Ciudadanos va a salir a ganar y a acabar con esos 40 años de pactos del PP y el PSOE, de pactos con los nacionalistas y de seguir humillando a los españoles a cambio de un puesto en la Moncloa». Así, acabar con el bipartidismo, es para Hervías más necesario que nunca, «porque España necesita un gobierno fuerte, sin ataduras, sin mochilas del pasado, con las manos limpias y que pueda mirar al futuro y a los ojos de los españoles».

Por ello, afrontan las elecciones «con mucha positividad. Ya dijimos que esta legislatura estaba acabada y que Pedro Sánchez había fracasado», y añadió, «cuando le dijimos a Mariano Rajoy que convocara elecciones no nos hizo caso, se lo hemos venido diciendo también a Sánchez todos estos meses y no nos ha hecho caso», algo que ha demostrado para Hervías que Pedro Sánchez «estaba mintiendo a los españoles, porque decía que estaba haciendo la moción de censura para convocar elecciones y no lo hacía. Por fin ha decidido hacerlo y es una buena noticia para España y los españoles».

Pactos

Sobre posibles pactos como el que se produjo en Andalucía, el secretario de Organización de Cs ha remarcado que salen a ganar, «después los españoles pondrán a cada partido político en donde se merecen».

«Vox tendrá que decidir si quiere que Sánchez, con Pablo Iglesias de vicepresidente y el señor Torra marcando la línea política territorial de España gobierne o que Albert Rivera lidere un gobierno liberal y de mayoría social», remarcó.