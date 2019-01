Dimite el secretario de Comunicación de Ciudadanos a cuatro meses de las elecciones José Luis Ros, a la derecha, en una rueda de prensa con Miguel Sánchez en una foto de archivo. / LV Ha tomado la decisión por «razones profesionales» JULIÁN MOLLEJO Domingo, 27 enero 2019, 07:50

La dirección regional de Ciudadanos se enfrenta a un nuevo percance a escasos cuatro meses de las elecciones locales y autonómicas, para las que aún no tiene candidatos. Su secretario de Comunicación, José Luis Ros, anunció, a través de una carta dirigida a la ejecutiva, su decisión de renunciar a su cargo orgánico «por razones profesionales». Es la segunda baja que registra la dirección naranja en los últimos meses, después de que Miguel López Bachero tomara en septiembre pasado el mismo camino de Ros y abandonara la Secretaría de Programas y Áreas Sectoriales. López Bachero esgrimió «motivos personales y familiares» para justificar su dimisión.

En la carta en la que anuncia su renuncia, José Luis Ros, politólogo especializado en transparencia, explica que se encuentra en la actualidad ocupado en «varios proyectos profesionales en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción, los cuales me impiden dedicarle todo el tiempo que me gustaría a mi puesto como secretario en la ejecutiva regional del partido». Ros no alude en la misiva a su cargo de concejal en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, corporación en la que ejerce como portavoz de Ciudadanos, por lo que se prevé que continúe en el mismo hasta la conclusión de la legislatura.

El dirigente naranja agrega que «se acercan tiempos de mucho trabajo para Ciudadanos, en los que hace falta dar el do de pecho, y creo que el cargo al que ahora renuncio lo debe asumir alguien con una actividad profesional que le permita estar más dedicado a esta enorme e ilusionante tarea».

En la carta, agradece al resto de compañeros del Comité Autonómico y al equipo de comunicación del partido «su entrega, disposición y amistad», y les anima «a seguir luchando por alcanzar el sueño de lograr la Región que los murcianos se merecen y que, lamentablemente, aún no disfrutan por la ineficiencia y la corrupción de tantos malos gobernantes que nos han precedido».