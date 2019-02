Dimite el presidente del Foro de la Familia en la Región de Murcia Alfonso Galdón. Alfonso Galdón generó cierta controversia al declarar la semana pasada que votaría a Vox en las próximas citas electorales LA VERDAD Martes, 26 febrero 2019, 20:20

El hasta ahora presidente Foro de la Familia Región de Murcia, Alfonso Galdón, presentó este martes su renuncia al cargo después de dos años al frente de la entidad. Galdón toma esta decisión tras anunciar la pasada semana que votaría a Vox en las próximas citas electorales porque es «un partido que asume el 100% de las propuestas realizadas» por esta asociación.

Tras estas declaraciones, realizadas a través de su cuenta de la red social Twitter, Galdón mostró su perplejidad «ante las reacciones regionales y nacionales» provocadas por su «actividad personal». No obstante, subrayó que sus preferencias, mostradas públicamente, no significan que sea el Foro «quien indique a la gente lo que debe votar; el voto es algo personal». Por ello pidió que no se confundiera «mi derecho a la libertad de expresión con la manifiesta independencia del Foro de la Familia de la Región de Murcia.