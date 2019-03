Dimite un coordinador de Cs en Caravaca tras denunciar «graves irregularidades» José Manuel López arremete contra el actual portavoz del partido en la localidad y desliza «intentos de financiación ilegal», además de «dejación de funciones» D. VIDAL Murcia Domingo, 31 marzo 2019, 09:25

El coordinador de Organización de Ciudadanos en Caravaca de la Cruz, José Manuel López, pegó un 'portazo' en el partido este viernes por la tarde. Lo hizo a través de un correo electrónico dirigido a la Secretaría de Organización, comandada por Valle Miguélez, en el que presentaba su dimisión. Según López, «en la agrupación de Caravaca se han producido hechos de extrema gravedad; una situación permanente de dejación de funciones; ataques y vejaciones constantes a compañeros; pagos de facturas de comidas de la agrupación desde el Grupo Municipal; coacciones a mi persona y a otros afiliados, intentos de financiación irregular...». José Manuel López señala de manera directa a «José Carlos Gómez y José Antonio Sánchez Fernández, portavoz y antiguo empleado del Grupo Municipal, respectivamente»

Según López, «la Secretaría de Organización me ha instado a que no tome las medidas legales que correspondería acometer por derecho» y lamenta que «no solo no se han penalizado estas actitudes, sino que se ha ratificado que el portavoz repita como candidato en el municipio». López critica la «inacción» de la Secretaría de Organización y se reserva, además, el derecho a tomar «las acciones legales que considere oportunas».

Y a eso le animan en la dirección del partido. Fuentes de Ciudadanos invitaron a José Manuel López a acudir «al juzgado» para demostrar esas irregularidades, y justificaron este 'portazo' porque «no se han cumplido sus exigencias en la confección de las listas».