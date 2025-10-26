El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable Los científicos y expertos en sueño apuestan por el de invierno, pero el sector turístico pide mantener el de verano. El consenso para acabar con el cambio de hora parece imposible

Como viene ocurriendo invariablemente desde 1974, las manecillas de nuestros relojes -ya mayoritariamente digitales- se han retrasado una hora durante la madrugada, de forma que este domingo nos hemos levantado estrenando horario de invierno. Este cambio ha venido acompañado, como también ocurre invariablemente de un tiempo a esta parte, del recurrente debate sobre la conveniencia o no de poner fin a esta práctica, adoptando un horario único para todo el año. El Gobierno de España ha propuesto a la Unión Europea acabar con el cambio horario en 2026. Los argumentos que ha puesto sobre la mesa generan bastante consenso: el supuesto ahorro energético por el que un día se justificó esta medida es insignificante, y la modificación abrupta de la hora puede impactar sobre nuestra salud, aunque sea generalmente de manera leve y transitoria.

Pero, a partir de ahí, parece difícil conjugar los distintos intereses en juego. De hecho, el Gobierno ya lo intentó en 2018, pero la comisión de expertos que debía determinar si era mejor mantener el horario de invierno o el de verano terminó recomendando que las cosas se quedasen como están, al menos de momento.

Las encuestas revelan que la población española prefiere el llamado horario de verano para disfrutar de tardes más largas y anocheceres más tardíos durante esta época del año. Dos de cada tres ciudadanos eligieron esta opción en una encuesta del CIS. Pero el consenso científico va en dirección opuesta: la Sociedad Española del Sueño (SES) y los principales expertos en cronobiología apuestan por el «mal llamado» horario de invierno. «Es más adecuado hablar de horario estándar, porque es el que más se ajusta a la hora solar. Y por eso es el más saludable», subraya María Ángeles Bonmatí, profesora de la UMU, investigadora del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y autora del libro 'Que nada te quite el sueño' (Ed. Crítica, 2023). Hay que tener en cuenta que el horario en España no se corresponde con el huso horario de su ubicación geográfica– el del meridiano de Greenwich- sino con el de Europa central desde que en 1940 Francisco Franco decidió acercarse a la Alemania nazi. «Esto implica que durante nuestro horario de verano llevamos dos horas de desfase con respecto a la hora solar», explica Bonmatí.

Lo positivo Hay consenso entre los científicos y médicos expertos en sueño en que el horario de invierno es el más saludable. Es el que permite sincronizar mejor nuestro reloj biológico con los ciclos de luz. Teniendo en cuenta la jornada laboral y la escolar, el horario de invierno es el que nos proporciona una exposición más equilibrada entre la luz de la mañana y la de la tarde. Lo negativo 'Restarle' una hora de luz a la tarde en verano podría tener un impacto en los sectores de la hostelería, el turismo y el comercio. Algunos estudios aventuran un impacto negativo sobre la siniestralidad vial en verano. Lo positivo El turismo de sol y playa se ve en principio beneficiado por este horario. La opción preferida por la población, según las encuestas, porque permite alargar el ocio por las tardes en verano. Esto puede tener un impacto beneficioso sobre la salud mental. Lo negativo Implica comenzar la jornada laboral y escolar sin luz durante parte del año, lo cual puede afectar al rendimiento escolar y la salud. Con el horario de verano, dormimos menos y peor. Trasnochamos más, pero los horarios laborales no se modifican. Lo positivo Pese al debate recurrente, España lleva medio siglo realizando este cambio estacional de hora, por lo que está asimilado por la población. El cambio nos permite adaptarnos a las variaciones estacionales aunque, eso sí, de forma abrupta. Lo negativo El cambio horario se introdujo como una medida de ahorro energético, pero a día de hoy este ahorro es insignificante. Adelantar o retrasar una hora nuestros relojes de un día para otro va en contra de nuestra fisiología. Hay desajustes en el sueño, irritabilidad o falta de concentración. Algunos estudios apuntan también a un mayor riesgo cardiovascular. AUX STEP FOR JS

El ser humano funciona con un reloj biológico, el llamado sistema circadiano, que regula el sueño, la temperatura corporal, el apetito o la secreción de hormonas como la melatonina. Este reloj interno se tiene que sincronizar con el tiempo solar (los ciclos de luz y oscuridad) y con el social (nuestras jornadas laborales y educativas y nuestros momentos de ocio). El llamado horario de invierno es el que permite una mejor sincronización, advierten los expertos, porque las horas de luz están más equilibradas entre la mañana y la tarde. Aunque la percepción social es que con el horario de verano ganamos más tiempo de exposición a la luz, esto es muy matizable. «Vemos a los niños levantarse para ir a la escuela todavía de noche», recuerda Bonmatí. Esto puede afectar al rendimiento escolar y al sueño de niños y adolescentes.

Un peaje de sueño

La idea de que anochezca más temprano en verano es lo que genera un extendido rechazo a que se imponga el horario de invierno. Pero los expertos insisten en que sería más saludable. «En verano cenamos tarde y trasnochamos. Es verdad que esto nos permite disfrutar del ocio, pero con un peaje importante, porque es a costa del sueño. Los horarios laborales no cambian», recuerda Roberto López Bernabé, jefe de Neurofisiología Clínica del Hospital Reina Sofía y responsable de la Unidad del Sueño.

Pero lo que para la ciencia es una evidencia, para la actividad económica puede convertirse en un problema. El sector turístico y hostelero rechaza de plano el horario de invierno. «En una región como la nuestra, los turistas y nuestros ciudadanos quieren disfrutar del sol en las terrazas. Estamos viendo, además, el auge del tardeo. La gente prefiere las horas de luz», señala el presidente de la organización patronal HoyTú, Bartolomé Vera. No solo la hostelería se vería afectada. «También el comercio», avisa. Los hosteleros, en definitiva, apuestan por el horario de verano o por dejar las cosas como están.

Junto al impacto económico y los problemas relacionados con el sueño, hay que tener en cuenta un tercer factor: el bienestar psicológico y la salud mental. «Los desajustes que producen los cambios de hora pueden ser un factor más en los problemas de salud mental, porque se alteran los patrones de sueño y la alimentación, y hay más fatiga y menos rendimiento cognitivo», explica Borja Astilleros, vocal del Colegio de Psicología de la Región de Murcia. El mayor impacto no se produce este fin de semana, sino con el cambio de marzo, cuando de repente nos encontramos con un día de 23 horas. Hay estudios que apuntan a un aumento de riesgo cardiovascular por este motivo en las siguientes semanas.

Pero los problemas que genera el cambio horario son el único punto de consenso. A partir de ahí, poner de acuerdo a la sociedad española se antoja tarea casi imposible. El tiempo dirá si en 2026 tendremos que mover de nuevo las manecillas del reloj.