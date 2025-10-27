Las diez claves del Levante para defender el acueducto

Cauce del trasvase Tajo-Segura, a su paso por Sierra Espuña, en una imagen de archivo.

Manuel Buitrago Lunes, 27 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

El informe elaborado por los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, enviado a la ministra Sara Aagesen, para fundamentar la paralización de la subida de los caudales ecológicos y las nuevas reglas de explotación del Trasvase, se resume en diez puntos:

1) Paralización de las nuevas normas de explotación

Pedimos que se paralice la aplicación de las nuevas normas de explotación porque consuman el injustificado recorte del agua a Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana.

2) Igualdad de trato entre Tajo y Segura

Exigimos igualdad de trato entre los usuarios del Tajo y del Segura. Los agricultores de la cuenca cedente tienen derecho a riego y por esta esta razón solicitamos una mayor regulación que no obligue a tener el grifo permanentemente abierto.

3) Inversiones urgentes en modernización de regadíos

Exigimos al Gobierno de España que lleve a cabo las inversiones necesarias para la modernización de regadíos del Tajo. En este sentido es fundamental que, según lo previsto en el Plan Hidrológico del Tajo, se inviertan 68 millones de euros, mayoritariamente el Estado para llevar a cabo esta modernización y conseguir un ahorro de hasta 100 hm³. Esos ahorros se deben de utilizar para cubrir el caudal ecológico del Jarama.

4) Criterios comunes para determinar los caudales mínimos

En el Plan que nos recortan el agua, porque nos ponen un caudal mínimo, se dice que los criterios deben ser los mismos para toda España El Tajo con un caudal natural de 617 hm3 /año se le exige un caudal mínimo de 8,64m3/segundo. Sin embargo, en el Júcar con un caudal natural de 1.403 hm3/año en Tous se le exige 2,74 m3/segundo. En un mismo país no se puede permitir que ríos con el doble de caudal se les exige la cuarta parte de caudal mínimo. Debería ser justo al revés.

5) Caudales ecológicos ya garantizados

Los caudales ecológicos mínimos se cumplen siempre, y se han superado ampliamente en los últimos años. Los caudales ecológicos son irrelevantes en la gestión real que se lleva a cabo en la cabecera del Tajo.

6) Gestión eficiente en cabecera

No debemos mantener el grifo abierto en cabecera por encima de las necesidades. Los regadíos del alto Tajo y del Jarama no están modernizados y no se tiene constancia de que dispongan de balsas suficientes para regular las aguas que precisan, por lo que sus dotaciones son muy elevadas, excesivas. En la cabecera del Tajo se hace uso de 12.000 m3 como media para regar una hectárea mientras que los usuarios del trasvase utilizan 5. 200 m3 por hectáreas.

7) Desperdicio de recursos frente a recortes

En los desembalses hacia el Tajo para cubrir las necesidades de los regadíos de diversos municipios castellanomanchegos se llega a desaprovechar de promedio unos 100 hectómetros cúbicos anuales, curiosamente el mismo volumen que el Ministerio pretende recortar del Trasvase.

8) El Trasvase no es el problema

La existencia del trasvase Tajo-Segura nada tiene que ver con los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni en lo que se refiere a la cantidad de agua. Las reglas de explotación nada tienen que ver con los problemas de calidad y cantidad en Toledo. No tienen ninguna relación con las demandas de uso y restricciones ambientales en la cuenca y solo perjudica a los receptores del trasvase.

9) Demandas ambientales ya cubiertas

La cantidad de agua que se precisa para satisfacer las demandas y exigencias ambientales del Tajo se está desembalsando con creces desde los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía).

10) Transparencia real, no opacidad

Opacidad y falta de transparencia: la información que facilita la CHT es insuficiente para analizar cómo se está gestionando la cuenca y cómo se van a resolver sus problemas reales. Con la información que facilita la CHT se puede hacer un seguimiento preciso de los caudales que se derivan al acueducto Tajo-Segura, pero no se puede llevar a cabo ese mismo seguimiento de los caudales que van hacia Portugal.