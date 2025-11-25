Diego Conesa anuncia su «retirada definitiva de la primera línea política» «Un paso atrás para seguir tomando impulso para los próximos 15 años de vida laboral que me quedan», explicó a través de las redes sociales

EP Martes, 25 de noviembre 2025, 09:37 Comenta Compartir

El que fuera delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, anunció este lunes por la noche la retirada definitiva de la política y de «cualquier aspiración orgánica y/o institucional» con su partido.

En su cuenta personal de X, Conesa explicó que tras 15 años «toca dar un paso atrás». «Aunque no hay por qué hacerlo o decirlo, creía necesario anunciar mi retirada definitiva de la primera línea política. Sobre todo por muchos compañeros, algunos porque siguen pensando en mi, para bien, y quienes lo hacen por otras razones», dijo.

Conesa, licenciado en Derecho, ganó las Primarias del PSOE y fue concejal y alcalde de Alhama (2015-2018), también ostentó el cargo de secretario general del partido en Murcia y delegado de Gobierno (2018-2019), así como candidato a la Presidencia (2019) y diputado por el Grupo Parlamentario Socialista. El pasado mes de enero concurrió en las primarias pero finalmente se impuso Francisco Lucas, actual delegado de Gobierno y secretario general del partido.

En 2021, junto con Ciudadanos, presentó una moción de censura contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pero no logró salir adelante.

El expolítico mostró su agradecimiento al partido y a «tantas personas extraordinarias que me ha brindado conocer y que se comprometen con su tierra y su gente día a día» y trasladó su predisposición a «ayudarles en todo lo que necesiten».

Afronta ahora, confesó, una etapa con «nuevos proyectos, con mi familia y mi empresa de siempre», además de «nuevos compromisos sociales, conforme a mis principios e ideología de siempre». «Un paso atrás para seguir tomando impulso para los próximos 15 años de vida laboral que me quedan», concluyó.