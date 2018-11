La CHS dice ahora que los daños suman 3,7 millones y los regantes no se lo creen

Un día después de que los regantes del Trasvase anunciaran que presentarán una denuncia por falsedad, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cifró ayer en 3,7 millones de euros los daños en el acueducto a su paso por el Campo de Cartagena, con unos trabajos que durarán dos meses. Esto «condicionará el uso de la infraestructura» durante ese tiempo, apostilló la CHS, lo cual podría dejar otro mes sin agua del Tajo a los regadíos, aunque la decisión será del Ministerio.

El Sindicato de Regantes volvió a expresar su malestar por esta reacción de la CHS: «El miércoles manifestó que no había daños estructurales, y hoy sale diciendo que hay que hacer una serie de obras que para nada impiden que se trasvase agua para el regadío. Nos han quitado un trasvase y tratan de justificarlo como sea. No sé qué pretenden ahora», manifestó Lucas Jiménez.

Criticó que el organismo de cuenca hiciera ayer este informe, dos días después de que el Ministerio negara el trasvase para regar y de que la propia CHS no acertara a decir dónde estaban los desperfectos. Jiménez recalcó que «ninguna de estas obras impide que se mande agua del Tajo, y no hay más historias».

Las obras «condicionarán el uso» del canal durante dos meses, por lo que podría haber otro 'trasvase cero' en diciembre

A través de un comunicado, la Confederación dijo que ya tenía una primera valoración de los daños producidos por el temporal en el Postrasvase, que cifró en 3.744.158 euros. «Los perjuicios que causaron los arrastres se centran básicamente en el canal del Campo de Cartagena y el pantano de La Pedrera», apuntó.

La CHS estima que se debe acometer con urgencia la limpieza de 70 kilómetros de canal y cunetas. «Además, hay que reparar el cauce (picado, extracción y reposición de cajeros, junta asfáltica y hormigón de relleno), limpiar y acondicionar las obras de fábricas y sus bocas de entrada y salida, ampliar la capacidad de paso de las ramblas que atraviesan el canal, estabilizar los taludes y reparar caminos de servicio», señala la nota. Para hacer estos trabajos hay que vaciar de forma escalonada los canales del Postrasvase durante dos meses para las obras principales, «lo cual condicionará el uso de la infraestructura», apostilló.

Las obras previstas, según la CHS, no se limitan al Postrasvase, ya que también hay que realizar reparaciones y limpiezas en las impulsiones de Ojós y en la Zona II en Alhama. «Especial mención merece la presa de La Pedrera, el segundo embalse por tamaño de la cuenca, cuya galería terminó inundada y donde los desagües de fondo quedaron inoperativos. Por esta razón resulta necesario limpiar y reparar la obra de llegada, taludes, cunetas y caminos, así como reponer infraestructura».

La Confederación indicó que tanto los daños al trasvase como las inundaciones en Los Alcázares «han sido facilitados por la modificación de las escorrentías superficiales producidas por las transformaciones agrícolas y urbanísticas durante años».

Jiménez: «Lo mezclan todo»

El presidente del Scrats replicó que la limpieza en Ojós y en Alhama «nada tiene que ver con que no se trasvase agua. Están mezclando una cosa con otra para tratar de justificarse. La Comisión de Explotación tiene que reunirse de nuevo y proponer lo que nos corresponde en justicia, ya que hay 590 hectómetros en la cabecera del Tajo». Explicó que los paños del canal «siempre se han arreglado sin que hubiera que cortar el trasvase, al igual que la limpieza. El Campo de Cartagena no puede estar parado dos meses. En cuanto al pantano de La Pedrera, se trata de una obra que llevamos pidiendo hace años; no es de ahora».

La Mesa del Agua de Almería exigió que el Ministerio anule el acuerdo del 'trasvase cero'. Sostiene que el canal no está fuera de servicio a consecuencia de las lluvias. Los regantes almerienses temen que el 'trasvase cero' sea el «principio del fin» del Tajo-Segura, «con la excusa del cambio climático».