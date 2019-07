La Fiscalía registró un incremento de casi el 22% en las diligencias penales en 2018 José Luis Díaz Manzanera, en la presentación de la memoria de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, este jueves. / MARTÍNEZ BUESO Uno de los aumentos más significativos se refiere a los delitos sexuales, con un 79,4% más RICARDO FERNÁNDEZ y LA VERDAD Jueves, 18 julio 2019, 13:38

La Memoria de la Fiscalía Superior de la Región, correspondiente al año 2018, pone de relieve un muy significativo aumento de las diligencias penales incoadas, con un 21,9% más que en 2017, que además resulta especialmente relevante en lo referente a los delitos leves, que se duplicaron de un año para otro. En total se abrieron 14.838 procedimientos penales más que en 2017 en los juzgados de la Región, aunque el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, no atribuyó estas cifras exclusivamente a un aparente aumento de la delincuencia ciudadana, sino también a una mayor concienciación de las víctimas a la hora denunciar y a la puesta en marcha de un sistema de registro más certero.

El incremento resulta especialmente preocupante en los delitos sexuales, con casi un 80% de crecimiento respecto al anterior ejercicio y una cifra global de 1.061 actuaciones incoadas en los tribunales murcianos. Las agresiones sexuales o violaciones, los delitos más graves dentro de esta materia, aumentaron un 144,5%, hasta las 423 diligencias, y también registran alzas muy relevantes todas las tipologías de delitos sexuales contra menores de edad, desde la corrupción de menores a la utilización con fines pornográficos, pasando por la prostitución.

Los delitos contra la propiedad, como robos, hurtos y atracos, también crecieron un 32,8% en 2018, provocando la apertura de 11.456 procedimientos, y los de tráfico de drogas y contra la salud pública se incrementaron un 31,5%.

La única noticia favorable en este ámbito estadístico procede de los delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres, que registra un leve descenso del 2,8%, aunque los procedimientos abiertos en los tribunales siguen siendo muy numerosos, con 2.550 diligencias

Díaz Manzanera vuelve a recalcar la situación «crítica y grave» de la Justicia en la Región

El fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, también expresó este jueves su honda preocupación por la situación «más crítica y grave» de la Justicia en años por falta de medios humanos y materiales y por leyes que atacan «los principios básicos». Díaz Manzanera recalcó, en la presentación de la memoria de 2018 de su departamento, que este la Justicia «sigue siendo la gran asignatura pendiente en este país» y destacó que, a riesgo de resultar «cansino y desolador», se niega «a caer en la resignación».

«Se hace muy duro el sentir día tras día que un trabajo que se realiza con el máximo de profesionalidad se ve seriamente condicionado por una regulación legal que ataca a la línea de flotación de esos principios básicos». Así, Díaz Manzanera consideró certero que se tache de vergonzosos los archivos de diligencias de corrupción por hacerse superado los plazos, por lo que supone al difundir una sensación de impunidad. «Es muy difícil explicar a un ciudadano del siglo XXI que un asunto en el que se ha visto afectado, directa o indirectamente o como simple testigo de la realidad, se va al traste por la regulación de unos plazos inasumibles», puntualizó.

Pidió también derogación del artículo 324 de la ley enjuiciamiento Criminal, ya que los plazos son inasumibles con los medios existentes: «Si hay medios se puede plantear la exigencia de plazos para investigar, pero si no se dan esos medios no es de recibo que se impongan plazos. Yo me comprometo a que si nos dan los fiscales y los medios técnicos adecuados, esos plazos se cumplen seguro», señaló.