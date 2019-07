Díaz Manzanera: «La Justicia vive la situación más crítica y grave que se recuerda en los últimos años» José Luis Díaz Manzanera, ayer, durante la presentación de la Memoria de 2018. / martínez bueso Pide la derogación de los plazos de investigación hasta que la Fiscalía y los juzgados dispongan de suficientes medios humanos y materiales RICARDO FERNÁNDEZ Viernes, 19 julio 2019, 02:42

El fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, expresó ayer su «honda preocupación» por la situación «más crítica y grave» de la Justicia en años por la falta de medios humanos y materiales y por la vigencia de normas que atacan «los principios básicos» del Derecho. Díaz Manzanera recalcó, en la presentación de la Memoria de 2018 de su departamento, que la Justicia «sigue siendo la gran asignatura pendiente en este país» y se quejó, aún a riesgo de resultar «cansino y desolador», de que «se hace muy duro el sentir día tras día que un trabajo, que se realiza con el máximo de profesionalidad, se ve seriamente condicionado por una regulación legal que ataca a la línea de flotación de esos principios básicos».

De esta manera, Díaz Manzanera venía a referirse, concretamente, a las lamentables consecuencias que está teniendo la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece unos plazos máximos para finalizar las investigaciones judiciales y que ha supuesto, en los últimos tiempos, que al menos cuatro grandes procedimientos sobre corrupción se hayan visto archivados o gravemente dañados.

Así, consideró que muchos de los calificativos que se han otorgado desde distintos ámbitos para describir las sensaciones que despiertan esos sobreseimientos, como los de «vergüenza, ridículo, estupor, falta de diligencia o de compromiso y hasta de responsabilidad», eran «realistas y certeros», sobre todo por generar «una vergonzante sensación de impunidad».

La plantilla de fiscales debería haber crecido en 13 profesionales para asumir el aumento de delitos

«Es muy difícil explicar a un ciudadano del siglo XXI que un asunto en el que se ha visto afectado, directa o indirectamente o como simple testigo de la realidad, se va al traste por la regulación de unos plazos inasumibles», puntualizó.

Con los de inasumibles se refería, muy específicamente, a la carencia de medios materiales y humanos que sufre la Administración de Justicia en general, y la Fiscalía en particular, que está provocando que resulte casi imposible acabar la instrucción de los asuntos en los plazos previstos y que se multiplique el riesgo de cometer errores de lamentables consecuencias. «Si hay medios se puede plantear la exigencia de unos plazos para investigar, pero si no se dan esos medios, no es de recibo que se impongan plazos; así de sencillo y claro es», sentenció.

Por esta razón reclamó la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta que los juzgados y la Fiscalía dispongan de los recursos necesarios. «Yo me comprometo a que si nos dan los fiscales y los medios técnicos adecuados, esos plazos se cumplen seguro», señaló.

«Íntegros y honestos»

Díaz Manzanera entabló a la vez una férrea defensa de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia, a los que calificó de «íntegros, honestos y altamente cualificados», por lo que consideró que «no se puede consentir que esa profesionalidad y dignificación de nuestra función se pueda poner en duda». Y ello a pesar de que admitió que en momentos puntuales se pueden cometer errores.

El fiscal Superior señaló que solo con el incremento en el número de diligencias experimentado en 2018, que fue del 21,9%, ello tendría que haber supuesto un aumento de al menos 13 funcionarios en la plantilla de profesionales de esta institución, integrada en la actualidad por 63 miembros de la carrera fiscal.