Día de Todos los Santos: las tiendas y los supermercados abiertos el 1 de noviembre en la Región de Murcia.

María Ramírez Jueves, 30 de octubre 2025, 20:02

El 1 de noviembre es festivo en el calendario laboral y escolar de toda España: se celebra el Día de Todos los Santos. Una jornada en la que se rinde homenaje a los difuntos y en la que muchas familias visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos. Como cae en sábado, el festivo se mantiene y no se pasa al lunes.

Muchos optarán por aprovechar la festividad para hacer compras en alguna tienda. Sin embargo, es posible que se encuentren el negocio cerrado. Por este motivo, es conveniente asegurarse del horario de los establecimientos antes de acudir. Consulta qué tiendas y supermercados permanecerán abiertos en la Región de Murcia:

Tiendas

-El calendario de El Corte Inglés señala que abrirá con un horario especial. En el caso de Murcia, lo hará de 10.00 a 22.00 horas. En Cartagena, será de 11.00 a 21.00 horas.

-Ikea señala que esta jornada es un festivo de apertura.

-MediaMarkt también abrirá sus tiendas: en Nueva Condomina (Murcia), Ronda Sur (Murcia) y Cartagena de 10.00 a 22.00 horas y en Lorca de 11.00 a 21.00 horas.

Centros comerciales

-El centro comercial Nueva Condomina abrirá tanto sus tiendas como las secciones de ocio, gimnasio, cine y restauración.

-El calendario del centro comercial Thader señala que es un festivo de apertura comercial, por lo que todos sus negocios estarán abiertos.

-La Noria Outlet también abrirá las puertas de todos sus establecimientos.

-El centro comercial Atalayas también incluye esta jornada entre los festivos de apertura.

-El centro comercial Espacio Mediterráneo abrirá por completo. Por lo tanto, los clientes pueden acudir tanto a sus tiendas, como al supermercado, restauración y locales de ocio.

-El centro comercial Dos Mares abre durante los 365 días del año, por lo que este festivo sus negocios permanecerán operativos.

-El centro comercial Parque Almenara también incluye el 1 de noviembre entre sus festivos de apertura comercial, por lo que todos sus negocios levantarán la persiana.

Supermercados

-Carrefour informa en su web que abrirá tanto sus supermercados como las tiendas Carrefour Express. Se recomienda consultar en la página oficial el horario de cada supermercado.

-Alcampo permanecerá abierto, ya que se encuentra dentro del centro comercial Thader.

-Consum también se suma a la apertura, igual que sus franquicias Charter. Para conocer el horario de cada supermercado es recomendable utilizar el buscador de la página web oficial.

-Los supermercados de la cadena Mercadona abrirán solo medio día.