Detienen a dos experimentados delincuentes por robar productos caros en supermercados del Noroeste de la Región de Murcia Los agentes de la Guardia Civil han logrado recuperar siete pulpos congelados, 30 latas de pescados y mariscos, cuatro cajas de carabineros y dos de gamba roja y botellas de vino

LA VERDAD Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, ha desarrollado una investigación que ha permitido la identificación y detención de dos experimentados delincuentes por delito continuado de hurto en comercios.

Hasta el momento se han esclarecido ocho delitos de hurto en supermercados y perfumerías ubicados en los municipios de Caravaca de la Cruz (2), Moratalla (2), Yecla (3) y Fortuna; y se estima que el valor de los productos sustraídos ronda los 4.000 euros.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la comisión de una serie de hurtos en supermercados de la comarca del Noroeste. El principal objetivo eran productos de alimentación de elevado coste, como vinos y mariscos; y también perfumes.

Investigadores de la Benemérita contaron con la colaboración de los jefes de seguridad de los supermercados, de extensa implantación en la Región de Murcia, y obtuvieron de inmediato imágenes de las cámaras de videovigilancia de los comercios.

Los indicios obtenidos permitieron centrar las pesquisas en dos individuos que, al parecer actuaban de forma coordinada. El 'modus operandi' empleado consistía en acceder al supermercado con mochilas grandes en las que, de forma discreta y hábil, introducían productos caros. Después, pasaban por caja, pagaban otros productos de escaso valor y salían sin levantar sospechas.

Los investigadores obtuvieron información sobre el vehículo en el que posiblemente viajaban los sospechosos. Este turismo fue descubierto por una patrulla de la Policía Local de Caravaca de la Cruz, estacionado cerca de un comercio. En este escenario, aparecieron dos hombres que fueron identificados.

Resultaron ser el titular del vehículo y su acompañante, ambos con un abultado historial delictivo por delitos de hurto y, uno de ellos, además, con una orden judicial de búsqueda y captura en vigor.

La inspección del turismo resultó con la recuperación de siete pulpos congelados, 30 latas de pescados y mariscos en conserva, cuatro cajas de carabineros congelados, dos cajas de gamba roja, cuatro botellas de vino y una de licor, todo ello valorado en cerca de 1.000 euros.

Las pesquisas policiales posteriores permitieron determinar la procedencia de los productos recuperados y achacar a los sospechosos los delitos esclarecidos.

La investigación ha finalizado con la detención de dos hombres como presuntos autores de delito continuado de hurto.