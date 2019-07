Detienen en Murcia a la autora de una estafa 'online' de más de 6.000 euros Un efectivo de la Guardia Civil durante la 'operación Parchoso'. / LV La detenida, mediante engaños, ha conseguido que la víctima le realizara hasta 21 ingresos para la adquisición de un producto que había anunciado por Internet LA VERDAD Martes, 23 julio 2019, 12:07

La Guardia Civil de Navarra detuvo a una mujer de 23 años, residente en la Región, como presunta autora de un delito de estafa.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en la Guardia Civil de Corella, Navarra, en la que una persona manifestaba ser víctima de una estafa por Internet. La víctima había llegado a un acuerdo para la compra de un terminal móvil con la presunta estafadora a través de una conocida plataforma de venta de productos 'online'. A la hora de realizar el pago del producto, fijado en 300€, por medio de una transferencia bancaria, la estafadora, desarrollando una serie de engaños consiguió que el denunciante realizara hasta 21 transacciones de entre 300 y 500 euros, ascendiendo el total del dinero estafado a 6.380 euros.

La 'operación Parchoso', fue llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tudela en colaboración con sus agentes homólogos de Murcia y recordó las formas más utilizadas por los estafadores para cometer este tipo de estafas: utilizan la excusa de que el dinero no ha llegado a la cuenta o que ha llegado pero que su cuenta está bloqueada y que necesitan que la víctima haga otro ingreso de cuantía poco elevada para desbloquearla.

Las víctimas, afirmó este martes la Guardia Civil en un comunicado, no presentan denuncia por vergüenza, pero recomendaron que presenten denuncia en el puesto más cercano recopilando el mayor número de datos y documentos posible sobre la estafa (mensajes, conversaciones por mensajería, direcciones de correo electrónico, emails, justificantes de pago, números de cuenta, etc.). Además, es aconsejable denunciar a esa persona en la plataforma de compra 'online' para que puedan bloquear al usuario y no existan más afectados.