Detenido por obligar a una mujer de Cartagena a que le enviara fotos íntimas El arrestado, que se enfrenta a un presunto delito de coacciones, ya fue investigado años atras por hechos de la misma naturaleza tras una denuncia de una mujer de Palma de Mallorca

Agentes de la Policía Nacional en Palma de Mallorca procedieron a la detención de un hombre, de origen español, como presunto autor de un delito de coacciones.

El Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de Palma, recibió una solicitud de colaboración, por parte del Grupo II de Delincuencia Económica y Tecnológica de Cartagena de Policía Nacional, para ampliar la investigación de una denunciante que reside en Cartagena. Esta denunció que un usuario de una famosa red social la estaba acosando con la solicitud de imágenes o videos de carácter sexual. Si no lo hacía, indicaba la mujer, el presunto autor difundiría los que ya tenía en su poder.

Ante estos hechos, la víctima denunció la situación, puntualizando que esas fotografías solo se las había enviado a un usuario, en concreto de la red social, que se puso en contacto con ella.

Tras analizar toda la información por parte del Grupo II de Delincuencia Económica y Tecnológica de Cartagena, se identificó al detenido, solicitando la colaboración al Grupo de Delitos Tecnológicos de Palma. El presunto autor, descubrieron los agentes, ya había sido detenido por dicho Grupo por hechos iguales años atrás. Otra mujer, de Palma, había denunciado una situación similar en el pasado.

Por ello, se detuvo al varón por ser el presunto autor de un delito de coacciones.