Detectan un nido y ejemplares de avispón oriental en la Región de Murcia Se trata de una especie invasora que destruye la población de abejas y provoca daños en los cultivos

LA VERDAD Martes, 25 de noviembre 2025, 12:04

El avispón oriental ya está en la Región de Murcia. Aunque ya se habían detectado algún ejemplar de forma aislada, ahora se ha localizado un nido de esta especie exótica e invasora en la Comunidad hace unas semanas. En este caso, se trata de un enjambre en el municipio de La Unión, que fue erradicado a través de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera y que fue notificado por la Asociación de Agricultores. Posteriormente se localizaron otros ejemplares en zonas cercanas, como Fuente Álamo, Los Camachos y La Manga.

Desde el Gobierno regional especifican que se trata de una «presencia muy limitada y controlada», y que se logró detectar gracias a la colaboración con el sector apícola. Se trata de la confirmación de la llegada de este insecto, del que ya se habían visto ejemplares durante 2023, y que es un depredador de las abejas y otros polinizadores. Es más grande que las avispas habituales, y ataca colmenas para alimentar a sus larvas, lo que puede influir en la pérdida de población y por lo tanto disminuir la producción apícola, señalan desde la Agrupación Murciana de Apicultores profesionales. Además, suelen anidar en el suelo o en cavidades de la roca, por lo que es difícil detectarlas, y provoca daños en los cultivos frutícolas y en los propios árboles, de los que extraen la celulosa para construir los nidos.

La llegada del frío provoca la muerte de las obreras y los machos de esta especie, por lo que el calendario dará una tregua a la expansión de los avispones asiáticos. Por lo tanto, según indican desde la Comunidad, «una vez recopilada toda la información sobre los emplazamientos detectados, se valorarán las actuaciones a realizar de cara a principios de primavera, periodo en el que las reinas se expanden y crean nuevos nidos».

Desde el Gobierno regional explican que se está trabajando en un protocolo propio, tomando como referencia los procedimientos ya existentes en otras autonomías. Actualmente, los trabajos se centran en recopilar toda la información precisa sobre avistamientos y detección de ejemplares, requisito imprescindible para aplicar medidas eficaces de control y eliminación.

Además, el Gobierno regional está reforzando su papel y actualizando los procedimientos para anticiparse a la expansión de especies exóticas invasoras, que se ha visto incrementada por factores climáticos y de movilidad global.

