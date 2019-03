Desestiman una reclamación de 60.000 euros por un diagnóstico de cáncer equivocado EFE Murcia. Sábado, 9 marzo 2019, 11:46

El Consejo Jurídico de la Región (CJRM) ha propuesto desestimar la reclamación de 60.000 euros presentada por una paciente por el sufrimiento y zozobra que padeció al serle entregado, por error, un diagnóstico de cáncer que pertenecía a otra enferma con la que existía una gran similitud en sus nombres y apellidos. El informe, emitido a instancias de la Consejería de Salud, señala que aunque es cierto que se cometió ese error y que la demandante pudo sufrir un cierto desasosiego, «también es cierto que el mismo se aclaró el mismo día». Y añade que, además, y como la misma paciente hizo constar en su reclamación, «ella no se había sometido a la prueba por la que le estaban entregando ese resultado, por lo que pudo sospechar que se trataba de un error».

Para este órgano consultivo, «el daño reclamado no puede calificarse de antijurídico y, por tanto, debe ser soportado por la paciente«. Asimismo, el dictamen comenta que no procede estimar la reclamación al no haberse probado la relación de causalidad.