Desestiman la demanda de copropiedad sobre el perro 'Indie' El perro 'Indie', la semana pasada, en la Ciudad de la Justicia con su dueña. / Nacho García / AGM Tras analizar la prueba practicada, la resolución declara que la mascota pertenece exclusivamente a la demandada LA VERDAD Murcia Lunes, 24 junio 2019, 14:13

La titular del juzgado de primera instancia número 4 de Murcia desestima la demanda de un hombre que pedía que se le declarase copropietario del perro de su expareja y, como consecuencia de lo anterior, se estableciese un régimen de uso y disfrute alterno. El perro 'Indie' acudió la semana pasada a la Ciudad de la Justicia de Murcia citado como un testigo más.

En la vista se debía decidir sobre su custodia compartida entre dos antiguos novios. La resolución, tras analizar la prueba practicada (facturas del veterinario, disfrute del animal, testimonio de un familiar y del veterinario), declara que la mascota Indie es propiedad exclusiva de la demandada y no copropiedad de ambos litigantes, como mantenía el demandante.

Además, concluye la sentencia, del reconocimiento practicado en el acto de la vista no consta que el animal tenga afecto alguno hacia el demandante, «habiéndose demostrado nervioso y temeroso cuando trataba de acariciarlo». Por tanto, no existiendo copropiedad. En este sentido, la jueza recuerda que nuestro ordenamiento jurídico califica a los animales domésticos, entre los que se incluyen las mascotas, como semovientes, y como tales pueden ser objeto de propiedad exclusiva de una persona o también copropiedad de dos o más personas. En este caso no procede que se fije el régimen de uso o disfrute alternativo del bien.

En cualquier caso, se trataría de solventar «si procede acordar un uso y disfrute alterno, no un régimen de custodia exclusiva o compartida, al venir referida esta terminología a los hijos menores de edad, implicados en un proceso de familia, entablado por cualquier de sus progenitores», aclara la resolución.