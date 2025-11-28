La desertificación se extiende por más del 90% de la Región de Murcia

La desertificación se expande ya por 10.312 kilómetros cuadrados de la Región, un fenómeno del cambio climático que abarca ya el 91,4% del ... territorio autonómico, colocando a Murcia como la comunidad más afectada de España. Estos datos forman parte del paisaje pesimista que dibuja el primer Atlas de la desertificación de España, elaborado por la Universidad de Alicante y la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC.

Probabilidad de desertificación 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0 Azul: menor probabilidad de degradación Rojo: más probabilidad de degradación Fuente: Atlas de la desertificación de España Probabilidad de desertificación 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0 Azul: menor probabilidad de degradación Rojo: más probabilidad de degradación Fuente: Atlas de la desertificación de España Probabilidad de desertificación en España Rojo: más probabilidad de degradación -1 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0 Azul: menor probabilidad de degradación Fuente: Atlas de la desertificación de España

Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias son las comunidades autónomas más afectadas por este escenario de altas temperaturas, escasos recursos hídricos (no sólo por la falta de lluvias, también por la sobreexplotación de los acuíferos), que conduce a la pérdida de suelo útil para la biodiversidad y la agricultura. El estudio remarca que la Comunidad murciana, como «registra aridez en diferente grado», pero en toda su extensión, «resulta ser la que tiene un mayor porcentaje de superficie desertificada». A esto añaden que, «curiosamente», toda la superficie tiene «un índice de aridez inferior a 0,65, pero no cuenta con un solo kilómetro cuadrado de zonas estrictamente 'áridas'».

El proyecto ATLAS, en el que han participado aportando su opinión más de 40 expertos, reúne 66 mapas sobre seis temas relacionados con la desertificación (clima, agua, suelo, cubierta forestal, biodiversidad y sociedad) y otros mapas como la población que vive en las zonas áridas, es decir aquellas con escasez de precipitaciones y altas temperaturas que dificultan el crecimiento de la vegetación.