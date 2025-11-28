La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Detalle del desierto de Mahoya, en Abanilla. Guillermo Carrión/ AGM

La desertificación se extiende por más del 90% de la Región de Murcia

El primer atlas de España sobre este fenómeno pone a la Comunidad como la autonomía «con mayor porcentaje de superficie desertificada»

Alberto Sánchez
José Alberto González

Alberto Sánchez y José Alberto González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:46

La desertificación se expande ya por 10.312 kilómetros cuadrados de la Región, un fenómeno del cambio climático que abarca ya el 91,4% del ... territorio autonómico, colocando a Murcia como la comunidad más afectada de España. Estos datos forman parte del paisaje pesimista que dibuja el primer Atlas de la desertificación de España, elaborado por la Universidad de Alicante y la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC.

