«El desabastecimiento es un problema muy serio, y va a ir a más. Habrá que garantizar por ley el acceso a los fármacos»

Domingo Pascual Figal, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Arrixaca

Domingo Pascual (Zamora, 1969) llega a la jefatura del servicio de Cardiología de La Arrixaca con la cabeza llena de ideas y proyectos. Su objetivo, recuperar impulso tras el año y medio en que los profesionales estuvieron descabezados, sin un responsable al frente, y contribuir así a una mejor salud cardiovascular de los murcianos. Para ello pone el acento tanto en el aspecto asistencial como en la potente actividad investigadora que se desarrolla en el hospital.

-Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio. ¿Cuáles son las causas? ¿Falla la prevención?

-Los factores seguro que son múltiples. El principal problema que tenemos, en primer lugar, es la prevención. Seguimos con tasas muy altas de diabetes, obesidad, hipertensión. Hay un trabajo en prevención que todavía está pendiente, que es un reto. La atención médica en la Región a la enfermedad cardiovascular creo que es buena. La medicina avanza, necesita una mejora continuada y tenemos que estar ahí. Si no llevamos adelante todas esas mejoras, entonces sí que tendremos problemas que al final redunden en una mayor mortalidad cardiovascular.

-En relación a los factores de riesgo, en alguna ocasión ha propuesto actuar sobre los productos hipercalóricos, como refrescos o bollería industrial, igual que se hace con el tabaco o el alcohol. ¿Hay que aplicar impuestos o tasas más altas sobre estos productos?

-Acabaremos imponiendo tasas mayores a todos estos productos. Primero, se aplicaron al tabaco y, luego, al alcohol, y creo que deben seguir subiendo, no tengo duda alguna. A esto se deben ir sumando tasas a bebidas azucaradas y a otro tipo de alimentos en los que claramente está demostrado un efecto perjudicial sobre la salud. Al mismo tiempo, aquellos alimentos que se sabe que tienen un beneficio deberían tener también un apoyo, bien facilitando procesos de producción o venta. No sabría decir la fórmula, pero creo que es necesario si queremos ir a una sociedad saludable. Es responsabilidad de los gobiernos.

-La Arrixaca va a participar en un amplio estudio para analizar si es innecesario el uso de betabloqueantes en muchos pacientes que han sufrido infarto.

-Estoy muy metido en este estudio del CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares), pero hay que tener mucho cuidado a la hora de explicarlo, porque los betabloqueantes son de los fármacos que más vidas han salvado, y siguen salvando. Lo que se está valorando es si son útiles en una situación concreta. Un paciente que, después de un infarto, tiene una capacidad de contracción menor al 40%, vivirá mucho más con betabloqueantes que sin ellos; eso no tiene la más mínima discusión. Lo único que está en tela de juicio es si realmente aporta un beneficio cuando el corazón, después de un infarto, no ha tenido daño significativo. Es importante entender bien esto, porque no sería bueno que la gente tuviese la percepción de que el betabloqueante puede ser malo. No es así, es beneficioso. Me da miedo que pacientes que se están beneficiando de este tratamiento pierdan la adherencia por esta razón.

-En los últimos meses se están produciendo problemas de desabastecimiento de fármacos, incluidos antiarrítmicos como el Apocard. ¿Hasta dónde llega la gravedad del problema?

-Este es un tema que puse encima de la mesa hace años, en un artículo de opinión en 'La Verdad'. Es un problema muy serio. Si no se toman medidas desde Farmaindustria y el Gobierno central -porque esto sobrepasa a los servicios regionales de salud- iremos a peor. Claramente, hay intereses económicos que están prevaleciendo sobre los intereses de salud. A mí me dijeron hace poco en Madrid que iba a llegar a haber desabastecimiento de paracetamol. Me lo advirtió alguien que tuvo un cargo relevante en el Ministerio hace años, y te quedas asustado. Porque el paracetamol es ya lo último en que se te ocurriría pensar: hay muchas marcas y presentaciones. Realmente, hay que buscarle una solución a este problema.

-¿Cuál podría ser?

-En su día planteé que, en un momento dado, los gobiernos tendrían que fabricar determinados medicamentos. Pero esa no puede ser la solución para todos los fármacos, sino solo para algunos muy concretos dirigidos, quizá, a pocos pacientes. Que falten medicaciones tan usadas como el Apocard o el ácido acetilsalicílico, el Adiro, refleja un problema mayor. Necesitamos que las farmacéuticas y el Gobierno dejen claro cuál es la obligación de los laboratorios, porque, probablemente, el derecho al fármaco debería estar garantizado por ley. El derecho a la salud existe, y ese derecho obliga a la disponibilidad del fármaco. Si no, estás cometiendo un atentado a la salud. Creo que es una cuestión de regulación.

-¿Cuál es la situación a día de hoy con el Apocard? ¿Hay alternativas para los pacientes que no pueden acceder a este fármaco?

-El problema parece que se ha calmado, ahora no nos están llegando pacientes con dificultades para encontrar el fármaco. Pero, en su momento, sí tuvimos ese problema, ante el que no tenemos alternativas claras. Hay fármacos que no tienen prácticamente sustitución. La flecainida puedes sustituirla por procainamida, sí, pero ya no es lo mismo, va a tener otros efectos; y puede haber incluso interacciones.

-El servicio de Cardiología de La Arrixaca es referencia regional en muchas técnicas y procedimientos. ¿Vamos hacia una superespecialización que hace necesario centralizar intervenciones?

-Hay tratamientos que son muy específicos, de bajo volumen, y eso, necesariamente, tiene que centralizarse por el bien del paciente. Un buen ejemplo es el trasplante, o la atención a las cardiopatías congénitas. En este último caso, hay que dar un impulso porque los niños con cardiopatías congénitas ahora son adultos, y la atención en esta transición tenemos que mejorarla. El proyecto está en marcha porque tenemos una consulta compartida, de un cardiólogo de adultos y un cardiólogo pediatra, pero hay que potenciarla. Luego, hay técnicas novedosas, muy exigentes y muy costosas, que necesariamente tienen que hacerse en determinados centros si queremos ser eficaces y eficientes. Tienes que tener una experiencia y un volumen de casos adecuado.

-Uno de los servicios centralizados es el de Hemodinámica. La Unidad del Santa Lucía cierra por las tardes y fines de semana. ¿No sería razonable que Cartagena pudiese contar con Hemodinámica las 24 horas del día? ¿Supone un riesgo para los pacientes la situación actual?

-Lo primero, hay que huir del aspecto político. Estamos hablando de Medicina, esto no debe utilizarse como un arma política. Hay que llegar a un consenso sobre lo que es mejor para el paciente, y para eso existe una evidencia científica, que está en las guías de práctica clínica. La distancia que hay de Cartagena a Murcia es más o menos la misma que la de Lorca a La Arrixaca, así que hay que tener mucho cuidado porque lo mismo que digamos para Cartagena, también debería servir para Yecla o para Lorca. Algunos pacientes con infarto se complican mucho, tienen cuadros muy graves, y esa complicación no siempre es predecible. Un paciente puede tener un dolor sin más, llegar a Urgencias, estar bien y, de repente, sufrir una parada cardíaca o un 'shock' cardiogénico. La atención a esa situación va a ser mejor en un hospital que tiene Cirugía Cardíaca, capacidad y experiencia en asistencias circulatorias e incluso trasplante. Si queremos que esos paciente graves o que se pueden complicar se beneficien de todo lo que significa un programa de angioplastia primaria, que no es solo abrir la arteria, es mejor que estén en ese contexto. Es necesario llegar a un consenso, pero entre médicos, no entre políticos. Mi idea es que nos sentemos y abordemos esta cuestión. No solo en este asunto sino también en otros procedimientos complejos como las valvulopatías aórticas.

-Todo el mundo aspira a tener en su municipio el mayor número posible de servicios. ¿Hay que hacer pedagogía, en este sentido, para que los ciudadanos entiendan que no puede haber unidades de ictus o de Hemodinámica en cada hospital?

-Sí. Al final, para poder salvar vidas tienes que tener los medios adecuados, y no solo se trata de abrir una arteria [en el caso del infarto]; son más cosas. Los recursos hay que utilizarlos de forma coherente. En este tema, el mensaje clave es que esto lo tenemos que resolver los profesionales, se trata de una cuestión médica y no política. En la Región de Murcia, tenemos la suerte de contar con una población bien definida, y podemos trabajar en equipo. Esto sería mucho más difícil plantearlo en la Comunidad Valenciana o Andalucía, por su estructura geográfica.