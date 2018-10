El desabastecimiento en las farmacias afecta ya a más de cuarenta medicamentos Un farmacéutico muestra envases de Nolotil y Adiro, dos de los fármacos que cuesta encontrar estos días en muchas boticas de la Región. / nacho garcía / agm Salud subraya que los enfermos tienen garantizado el tratamiento mediante el cambio a genéricos o a fármacos similares JAVIER PÉREZ PARRA Martes, 30 octubre 2018, 04:15

Las oficinas de farmacia de la Región, como las del resto de España, se enfrentan en las últimas semanas a un creciente desabastecimiento de algunos de los medicamentos de mayor dispensación, desde el analgésico Nolotil al Adiro (ácido acetilsalicílico), pasando por el popular Dalsy (ibuprofeno para niños). También hay falta de 'stock' de algunos antihipertensivos (Adalat Oros o Carduran Neo)y ansiolíticos (distintas presentaciones de Trankimazin y Lorazepam). La lista se completa, entre otros, con fármacos indicados para prevenir arritmias (Apocard) o para actuar de forma inmediata ante infartos o angina de pecho (Cafinitrina).

«En estos momentos hay entre 40 y 60 medicamentos con estos problemas en la Región», explica Juana Morales, farmacéutica de Alquerías y vocal del Colegio Oficial. En su último informe disponible, el Consejo General de Farmacéuticos de España cifra en 53 el número de medicamentos que, en mayor o menor medida, escasean en el mercado. En principio, no hay motivos para la alarma. Los pacientes tienen garantizado el tratamiento, bien con el cambio a un genérico de idéntica eficacia, bien con la prescripción de otro medicamento similar. Además, en algunos casos se puede optar por otras presentaciones de un mismo fármaco.

Algunos de los fármacos afectados Adalat Oros Es un antihipertensivo de liberación prolongada. Está siendo sustituido por otras presentaciones del Adalat u otros antihipertensivos. En las últimas semanas también hay problemas de abastecimiento con el Adalat 10 miligramos. Nolotil Numerosas farmacias tienen problemas para disponer de este analgésico, aunque no hay motivos para la alarma porque puede ser sustituido por el genérico (Metamizol), cuya eficacia es idéntica. Adiro Al igual que con el Nolotil, puede ser sustituido por el genérico. El ácido acetilsalicílico es uno de los fármacos más consumidos en la Región. Lo toman sobre todo pacientes con riesgo de trombosis, en especial aquellos que han sufrido infartos cerebrales o de miocardio. Cafinitrina Pastilla sublingual indicada para pacientes con enfermedad cardíaca. Se toma cuando aparecen síntomas de un posible nuevo infarto o angina de pecho. Está siendo sustituido por otras presentaciones del mismo principio activo, como Trinispray. Lorazepam 1 mg El suministro a las farmacias de este ansiolítico está siendo irregular en las últimas semanas. Trankimazin El servicio de Farmacia de La Arrixaca alertó la semana pasada de desabastecimiento de la presentación de 2 miligramos, por lo que recomendó prescribir la presentación de 1 miligramo.

De vuelta al cardiólogo

Así, la falta de Nolotil en muchas farmacias es fácilmente subsanable con el genérico del principio activo Metamizol, y lo mismo ocurre con Adiro. Sin embargo, no en todos los casos la sustitución es tan automática, ni hay una total equivalencia. «Acabo de atender a un paciente que venía con una receta de Adalat Oros (un antihipertensivo de liberación prolongada) y le he tenido que mandar de vuelta al cardiólogo del Reina Sofía porque le tendrán que cambiar el tratamiento, al no haber un genérico ni otra presentación con la misma molécula y dosis», explicaba ayer Juana Morales. Esto no significa que el paciente se vaya a quedar sin medicación, pero las molestias son evidentes.

Además, estos desabastecimientos pueden terminar afectando a la calidad de la atención y al propio resultado de los tratamientos. «Para un anciano polimedicado, estar cambiando de envase cada mes, en función de si hay o no 'stock' de un determinado medicamento, es un problema porque se puede perder la adherencia al tratamiento», advierte Diego Pablo Sánchez, farmacéutico en La Ñora.

Por eso, existe preocupación entre médicos y farmacéuticos. «Hoy no tengo Adiro, ni Nolotil ni Carduran Neo (un antihipertensivo)», enumeraba ayer Diego Pablo Sánchez. La situación es especialmente delicada en el caso de fármacos como el Apocard o el Sotalol, destinados a pacientes afectados por arritmias cardíacas. «La falta de acceso a estos tratamientos puede generar problemas serios», advierte el cadiólogo Domingo Pascual.

Médicos y farmacéuticos achacan esta situación a la falta de interés de la industria en el mercado español, menos rentable que el resto de Europa

'La Verdad' ya informó del desbastecimiento de flecainida, el principio activo del Apocard, el pasado mes de agosto. La Agencia Española del Medicamento (Aemps) aseguró entonces que el 'stock' estaría repuesto ese mismo mes. Sin embargo, en octubre el problema ha vuelto a reproducirse, según se recoge en el último informe del Consejo General de Farmacéuticos de España.

La Consejería de Salud manda un mensaje de tranquilidad, y subraya que el desabastecimiento de «determinadas marcas y presentaciones» no implica «ningún problema a la hora de aplicar los tratamientos, ya que existen alternativas a todos estos fármacos, así como los principios activos de los mismos disponibles». La Consejería no entra a valorar las causas de esta situación. Hefame, por su parte, reconoce los problemas de 'stock', pero recalca que «no son faltas achacables» a la distribución.

Intereses comerciales

Algunos médicos y farmacéuticos apuntan a la falta de interés de los grandes laboratorios en el mercado español, muy poco rentable en comparación con otros países de nuestro entorno. La política de precios bajos del Sistema Nacional de Salud, que en los últimos años ha potenciado además los genéricos, choca con los intereses comerciales de la industria. «España cuenta con los precios más bajos de Europa», señala Juana Morales, vocal del Colegio de Farmacéuticos de la Región.

El cardiólogo Domingo Pascual también ve intereses económicos detrás de la escasez. «Hay un problema cada vez mayor de acceso a fármacos baratos, cuya producción es muy poco rentable en comparación con otros medicamentos que generan muchos más beneficios a la industria», subraya. El farmacéutico Diego Pablo Sánchez coincide en este análisis, y añade otra posible causa: la acumulación de medicamentos por parte de algunos grandes grupos de farmacias que sortean a las distribuidoras y pactan las ventas directamente con la industria. La semana pasada, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe) ya denunció esta práctica. Sin embargo, Juana Morales, de la directiva del Colegio Oficial de la Región, no comparte que el desabastecimiento actual pueda deberse a estos acuerdos, que considera poco habituales.

Por su parte, Farmaindustria, la patronal de la industria farmacéutica, cree que el problema se genera no en la producción, sino en la distribución. «Al ser los precios de los medicamentos diferentes en distintos países, a veces hay desplazamientos de fármacos que estaban pensados para abastecer un determinado mercado pero luego acaban en otro donde los precios son mayores». Se trata de una «práctica legal, pero la realidad es que acaba generando desabastecimientos», señalan fuentes de Farmaindustria. «No hay regulación de este comercio paralelo» ajeno a los laboratorios, denuncia la patronal.

Pero, además, Farmaindustria culpa a la política de precios de referencia del Ministerio y las comunidades autónomas, que lleva a que determinadas presentaciones sean «inviables», por lo que «desaparecen del mercado».