El derecho a voto no basta 01:44 Los cuatro usuarios de Fundown charlan en el patio del centro de viviendas de la fundación. / nacho garcía / agm Cuatro personas con discapacidad intelectual demandan a los partidos que se pongan «en su pellejo» MARTA SEMITIEL Miércoles, 10 abril 2019, 02:49

Tal vez porque se han sentido excluidos y discriminados en muchas ocasiones, los cuatro protagonistas de esta historia coinciden en que los políticos, solo por el hecho de serlo y sin importar el partido al que pertenezcan, deben preocuparse por aumentar los derechos y servicios «para todos los colectivos vulnerables». Lo que quieras para ti, pídelo para tu prójimo. Ese es el rasero con el que miden y valoran casi todo. La justicia y la injusticia, lo correcto y lo incorrecto, todo lo deciden desde su palco de empatía y moralidad. Así se traduce del debate que han mantenido con 'La Verdad' Diego González, Antonio Almagro, Begoña Martínez y Olmo Gervás, cuatro personas con diferentes tipos de discapacidad intelectual que podrán votar en los próximos comicios gracias al cambio de la ley electoral que el Congreso aprobó el pasado mes de diciembre.

Por primera vez en la historia de la democracia participan en los comicios unos 3.000 ciudadanos con sentencia judicial de «incapacidad total»

En las próximas elecciones nacionales, regionales y locales, todas las personas con una «incapacidad total» declarada mediante sentencia judicial tienen derecho a meter una papeleta en las urnas, algo que ya podían hacer aquellos con una «incapacidad parcial», como es el caso de González. Ante esta nueva realidad, todos se muestran satisfechos y contentos, «porque nosotros también tenemos derecho a elegir a los políticos que creamos que van a representar mejor nuestros intereses», dice Almagro con la aprobación de sus compañeros. A sus 40 años, este 2019 será la primera vez que acudirá a votar, y tiene claro que elegirá al partido cuyas propuestas se acerquen más a su personalidad. Entre sus inquietudes, Antonio cuenta que le preocupa «que no se conceda asilo a los inmigrantes que lo necesitan o que las listas de espera de los hospitales sean tan grandes».

Piden a los políticos que se preocupen por «todos los colectivos vulnerables de la sociedad» Antonio Almagro Murcia

En una de las salas multiusos de la sede que Fundown tiene en Cabezo de Torres, estos cuatro votantes toman asiento y van pasándose los temas de actualidad más candentes como si de una pelota se tratase. Se sienten importantes y valorados porque, por primera vez, juegan en este partido de opiniones para un medio de comunicación. Agradecen que se les escuche y se les dé voz.

«Para mí es muy importante que los políticos nos tengan en cuenta cuando gobiernen, que se preocupen por darnos un empleo o una casa digna». «La sociedad nos incluye cada vez más, pero yo no creo que esté preparada para tratarnos como a iguales. Todavía no nos ven como adultos» Begoña Martínez Sánchez

Lejos de sentirse diferentes, ellos entienden y defienden que tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad alguna, por eso instan a los partidos a «acercarse a nosotros para conocernos mejor, a ponerse en nuestro pellejo y a preocuparse más por nosotros», añade Gervás, a quien le gustaría ser algún día concejal de Juventud, porque él quiere «luchar para que a los jóvenes no les falten oportunidades». La única chica del grupo asiente con la cabeza y luego añade: «Sí, tienen que tenernos más en cuenta para todo, porque no solo tenemos derecho a votar. También deberíamos tener las mismas oportunidades que las personas sin discapacidad para encontrar un trabajo y ser independientes».

«Me gustaría que los políticos se preocupasen más por dar ayuda humanitaria a otros países en los que la población está en guerra o pasa hambre». «Cuando Arcadi Espada salió en la tele y nos llamó retrasados, nos sentó como una patada en el abdomen. Nos impactó mucho escuchar eso» Olmo Gervás Sanz

Los medios de comunicación social son la fuente principal que utilizan estos cuatro ciudadanos para estar al día sobre las propuestas electorales de las cinco formaciones que se disputan sus votos, «aunque hemos comprobado que, al final, es el entorno en el que viven el que les marca a la hora de votar. Pero eso nos pasa a todos, tengamos o no discapacidad», apunta Juanjo Velasco, coordinador de viviendas de Fundown, entidad de la que son usuarios.

Diego es el único de los cuatro que ha participado en anteriores elecciones porque su incapacidad es «parcial». Tiene 41 años y, según cuenta, vota desde hace 18: «Mi familia siempre me apoyó para que pudiera hacerlo, pero ahora todos podemos y eso es genial». Desde entonces, siempre ha sido fiel al mismo partido, «y lo seguiré siendo».

Izquierda o derecha

Pasados los primeros minutos, el debate se acalora. Dos de ellos dicen ser de izquierdas y los otros dos, de derechas. Pero lejos de discutir por cuáles son las mejores siglas para representar sus intereses, todos comparten gracias a su discapacidad una ideología común: hacer el bien, ser buena persona. Eso es lo que quieren de sus políticos. Sin colores.

«Para saber a quién tengo que votar, yo escucho la tele todos los días al levantarme por las mañanas. Así me informo de lo que dicen los partidos». «Yo voto desde hace 18 años y mi familia siempre me ha apoyado para hacerlo. Siempre me han dicho que vote al partido que yo quiera» Diego González Toledo

Eso y que se preocupen también por aumentar la igualdad de género, «porque los hombres y las mujeres somos iguales para todo», apunta Begoña, que dice no saber por completo lo que es el feminismo pero defiende a ultranza que «tenemos los mismos derechos». Además, también quieren que los representantes del pueblo luchen por acabar con la violencia machista, «porque son muchas las mujeres que ya han muerto por este tema», añade Antonio. También comparten a ultranza, sin ningún atisbo de duda, la defensa del medio ambiente, la solidaridad con países más pobres y la normalización de la homosexualidad.

Pero una pregunta les trastoca el ideario por completo: ¿Realmente pueden votar todas las personas con discapacidad? La primera reacción colectiva es afirmar que sí, que es su derecho. Sin embargo, cuando se les plantea el caso de personas con discapacidades muy profundas, sin raciocinio como el de ellos, sin capacidad de habla siquiera, todos enmudecen. Y es Olmo el que, finalmente, responde: «Hombre, lo tienen difícil... El derecho lo tienen, pero si no pueden pensar ni expresarse, pues no podrán hacerlo, aunque alguien les ayude».

El cambio legislativo

Hasta ahora, todo aquel, discapacitado o no, que tuviera una «incapacidad total» declarada por sentencia judicial, carecía del derecho de sufragio. Según explican desde Plena Inclusión y desde Fundown, son las familias las que piden al juzgado esa incapacitación con el objetivo es que no puedan firmar ningún poder notarial a un tercero, que no los engañen o que no les roben. «La intención es protegerlos, pero muchos padres ignoraban que, al hacerlo, les estaban quitando también su derecho al voto», explica Juanjo Velasco.

«Cuando no podía votar me sentía horriblemente mal, me sentía rechazado por la sociedad y vulnerable al no tener ese derecho». «Todos los políticos pueden meter la pata en algún momento, porque ser político no es fácil, pero yo creo en esos que luchan para no cometer errores» Antonio Almagro Murcia

En total, en la Región son unas 3.000 las personas que, como ellos, ahora ya pueden tener esa sentencia y votar al mismo tiempo. Además, la nueva Ley Orgánica 2/2018 dice que ese sufragio será «activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera». Y ahí es donde entra la Junta Electoral con su instrucción 7/2019 a decir que, si la mesa electoral considera que «el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna».

En su acuerdo 109 del 27 de marzo, la Junta concretó que «para verificar la voluntad del elector que presente algún tipo de discapacidad no han de efectuarse comprobaciones adicionales o distintas de las que se hacen con cualquier otro elector». Sin embargo, ni la ley ni las disposiciones de la Junta especifican los apoyos de los que habla la norma ni garantizan que el sufragio sea accesible para todas las personas con discapacidad.

«Necesitan lectura fácil y señales adaptadas» La ONG Plena Inclusión ha sido una de las que más ha reclamado el voto para las personas con discapacidad y, ahora que lo tienen, el presidente de la entidad en la Región, Joaquín Barberá, incide en que «los políticos no pueden olvidar que necesitan ayuda para ejercer su derecho al voto». Entre las reclamaciones que esta ONG hace ahora a los partidos se encuentra la «lectura fácil» de las papeletas y programas y la «adaptación de los colegios electorales con señales para todos los tipos de déficits cognitivos», especifica. Para ejercer el derecho a voto y sin que la Ley haya especificado cómo deben ser los apoyos de los que habla, Barberá cree que «el personal de la mesa o los familiares» podrían entrar con ellos a la cabina de votación. Por otro lado, Plena Inclusión denuncia que «la directriz de la Junta Electoral para que los miembros de la mesa señalen a los votantes discapacitados solo por el hecho de serlo nos parece una discriminación muy injusta», concluye.