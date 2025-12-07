Más que deporte: el 'skate' que cambia vidas

En 2020, al salir del confinamiento que impuso la pandemia de covid-19, el club de 'skate' de Murcia 'The Brotherhood' empezó a recibir a ... jóvenes que evidenciaban problemas derivados del impacto de aquel encierro forzoso. «Nos llegaban muchos con ansiedad, depresión y otros trastornos mentales», explica Asier Uriarte, director de este club deportivo, el mayor de España en su especialidad, que cuenta con más de un centenar de alumnos y que desde su fundación ha ido abordando, cada vez con mayor intensidad, una labor social que acaba de valerle una mención especial en los Premios de Voluntariado de la Región de Murcia, que entrega cada año la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

Con aquellas primeras señales de alerta prendió la idea de valorar la implantación de una iniciativa que Asier había visto años atrás en un viaje a Nueva York. «En una visita al Bronx supe de unos chicos que patinaban y que realizaban una acción social para ayudar a los niños del barrio, aunque la idea era que mientras estaban patinando no estaban haciendo otras cosas. Nosotros pensamos que podíamos hacer algo más y realizar una intervención directa para actuar sobre su comportamiento y las distintas problemáticas», asegura.

Así nació la iniciativa 'We ride with pride', un proyecto de intervención social pionero en España que utiliza el 'skateboarding' como herramienta de inclusión, igualdad y desarrollo personal y que mezcla deporte, educación y acción social para abrir nuevos caminos a niños y adolescentes.

Los primeros pasos los guió el instinto. «Comenzamos, de manera autónoma, a visitar a barrios desfavorecidos y a hacer cosas por nuestra cuenta», relata Asier. Pero poco después se abrieron las puertas para abordar un proyecto más estructurado. «Contactaron conmigo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia y les hicimos una propuesta formal para actuar en la zona de La Ladera, en Los Ramos, donde hay una alta concentración de menores en riesgo de exclusión».

Allí, siempre a través del 'skate', comenzaron a trabajar con menores poco acostumbrados a ver una mano tendida. «Siempre digo que el 'skate' es como les engañamos, la excusa. Muchas veces son chavales a los que no les gusta el deporte, a los que todo les da pereza, y que ven en esto una opción alternativa, algo diferente, que les llama mucho la atención», explica el responsable de 'The Brotherhood'. «Con eso llegamos a ellos, pero luego aprovechamos para realizar un trabajo de acompañamiento psicoeducativo y psicosocial, con dinámicas de grupo y actividades de refuerzo positivo, de autoestima, de igualdad de género… Toda eso es lo que realmente les hace cambiar», defiende.

La idea ha ido creciendo en estos años y bifurcándose hasta dar lugar a cuatro subprogramas que buscan abordar algunas de las principales problemáticas que afectan a la infancia y la juventud: la pobreza infantil y la exclusión social, en la iniciativa que han denominado 'Skateboarding Saved My Life'; la desigualdad de género y el acoso escolar en centros docentes, con 'School Of Skate'; el abandono institucional en pedanías y zonas rurales, a través del proyecto 'Raíces Vivas'; y el programa de voluntariado 'Volunteers For Change'.

Este último es una de las claves de la acción social del club, que se beneficia del apoyo de cerca de una quincena de voluntarios a los que Asier se muestra muy agradecido. «Su papel es fundamental, porque regalan su tiempo y lo dedican a ayudar a estos menores», subraya.

Las cifras de beneficiarios alcanzadas el pasado año hablan del impacto que ha logrado este club deportivo. La iniciativa 'Skateboarding Saved My Life' contó en 2024 con la participación de 147 menores en Murcia, 62 niñas y 85 niños, y 120 familias. El programa para dinamizar la vida social en pedanías y zonas rurales, que consiste en la celebración de eventos en lugares donde el ocio para jóvenes es prácticamente inexistente, sumó, solo durante el mes de diciembre (cuando se puso en marcha), 631 participantes en las distintas actividades -253 niñas y 378 niños-, y más de 2.000 asistentes. Y 'School of Skate' contabilizó 3.504 beneficiarios de la intervención en seis centros docentes, con 1.658 alumnas y 1.846 alumnos, 59 de ellos con necesidades especiales.

En este caso, la acción se centra en acudir a los centros junto a una educadora social para ofrecer charlas sobre 'bullying' e igualdad, que se acompañan después de actividades deportivas. «Los dejamos pensando y, acto seguido, lo que hacemos es llevarlos a patinar, hacer una iniciación acompañada también de dinámicas de grupo, con actividades en las que tienen que ayudarse unos compañeros a otros y actividades de cohesión grupal y para mejorar el ambiente escolar».