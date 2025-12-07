La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Participantes de La Ladera en el programa para barrios desfavorecidos del club de 'skate'. Cedida

Más que deporte: el 'skate' que cambia vidas

La iniciativa 'We ride with pride', del club de patinaje 'The Brotherhood' de Murcia, ve reconocida su labor para mejorar la situación de la juventud en los Premios del Voluntariado

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:28

En 2020, al salir del confinamiento que impuso la pandemia de covid-19, el club de 'skate' de Murcia 'The Brotherhood' empezó a recibir a ... jóvenes que evidenciaban problemas derivados del impacto de aquel encierro forzoso. «Nos llegaban muchos con ansiedad, depresión y otros trastornos mentales», explica Asier Uriarte, director de este club deportivo, el mayor de España en su especialidad, que cuenta con más de un centenar de alumnos y que desde su fundación ha ido abordando, cada vez con mayor intensidad, una labor social que acaba de valerle una mención especial en los Premios de Voluntariado de la Región de Murcia, que entrega cada año la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

