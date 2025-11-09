La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eliminación de arbolado productivo en septiembre de la histórica Huerta de Darrax, en suelo no urbanizable para su transformación en complejo turístico en una superficie de 8,20 ha (73,3 tahúllas). La Carraila

Denuncian la destrucción de huertas protegidas de Blanca para construir complejos turísticos

La Carraila pide a Cultura un Plan de Ordenación del Valle de Ricote y una moratoria urbanística que frene la regresión del paisaje cultural milenario

Pepa García

Pepa García

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

«Las palmeras whasingtonias ya crecen sobre el solar en el que antes se extendía el parcelario de la huerta de Blanca», explica dolido el ... investigador y divulgador abaranero especializado en el poblamiento histórico del Valle de Ricote y la evolución de su paisaje Jesús Joaquín López. Las parcelas agrícolas tradicionales de la Huerta de Blanca ya están perdiendo su singularidad y su riqueza cultural y natural pese a formar parte de un paisaje milenario y protegido por las normativas municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  5. 5 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  9. 9

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos
  10. 10

    La concesión del puerto de la localidad cartagenera de Los Nietos se atasca en Fomento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Denuncian la destrucción de huertas protegidas de Blanca para construir complejos turísticos

Denuncian la destrucción de huertas protegidas de Blanca para construir complejos turísticos