Denuncian que la web de cita previa no garantiza la privacidad de los pacientes Web de cita previa. La Asociación de Usuarios cree que contraviene la regulación europea de protección de datos, y el SMS se compromete a revisar el sistema JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 14 febrero 2019, 02:58

La Asociación de Usuarios de la Sanidad denuncia que el Servicio Murciano de Salud (SMS) no garantiza suficientemente la protección de los datos de los pacientes que piden cita por internet con su médico de familia o su enfermero de Atención Primaria. Tanto si la gestión se realiza a través de murciasalud.es como si se usa la aplicación para teléfono móvil, el paciente accede incluyendo únicamente su DNI y su fecha de nacimiento, sin ningún tipo de clave personal y sin tener que aportar el número de tarjeta sanitaria (CIP). Para los usuarios, esto no se ajusta al Reglamento Europeo de Protección de Datos, que insta a implantar sistemas que eviten el riesgo de suplantación o de acceso por parte de terceros.

«En este momento, cualquier persona que conozca la fecha de nacimiento y el DNI de otra podría acceder a los datos de los profesionales que le atienden y al número de su tarjeta sanitaria», advierte María Jesús Herrero, portavoz de la Asociación de Usuarios. «Las consecuencias pueden ser muy graves y atentan contra la libertad y los derechos personales» del paciente, señala. A diario utilizamos nuestro DNI en multitud de gestiones, y por tanto que un tercero tenga acceso a los datos que se recogen en el carné de identidad es relativamente fácil. De ahí que los usuarios consideren que su uso como método de control para la cita previa con el médico no garantiza la protección exigida por las directivas europeas. La asociación duda, además, de que el SMS haya realizado las evaluaciones de riesgos a las que está obligado por dichas directivas. «Le recordamos al SMS que los datos de salud están especialmente protegidos por las leyes nacionales y la UE, y exigimos que modifique, bloquee o cierre de manera inmediata la aplicación», advierte María Jesús Herrero.

«Es más accesible»

El Servicio Murciano de Salud apostó por este sistema de cita web para «facilitar la accesibilidad» de los pacientes lo máximo posible, señalan fuentes de este departamento. No todo el mundo tiene a mano la tarjeta sanitaria cuando desea pedir una cita, pero sí el número del DNI, subrayan. Más aún cuando la cita se puede gestionar desde cualquier lugar con la aplicación del móvil. El SMS recuerda también que el servicio únicamente permite solicitar, anular o cambiar la fecha de una consulta con el facultativo o el enfermero, pero no se incluye información clínica. «Solo ofrece datos de nivel básico del paciente y del centro de salud que son públicos en murciasalud.es», añaden estas fuentes. Sin embargo, sí se puede acceder, a través de este servicio de cita web, al número de tarjeta sanitaria, una información mucho más sensible.

Este modelo de cita previa se puso en marcha en 2007, y el SMS asegura que revisó que cumpliese con la legislación de protección de datos entonces en vigor. También se ha analizado la vulnerabilidad ante ciberataques. En todo caso, «se va a pedir a la unidad responsable de protección de datos del SMS que haga las propuestas de mejora que considere pertinentes», anuncian estas fuentes.

En general, la mayoría de comunidades piden más requisitos que el SMS para la identificación de los pacientes que solicitan cita previa. Así, en el Servicio Madrileño de Salud se requiere aportar tanto el DNI como la tarjeta sanitaria o CIP, mientras en Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia se solicita directamente el CIP.

La Asociación de Usuarios advierte de que la legislación europea obliga a «seudonimizar» los datos, esto es, a fijar un sistema que garantice que solo el paciente puede tener acceso, bien mediante DNI electrónico o una clave personal. Este es, de hecho, el modelo que utiliza el Servicio Murciano de Salud en el Portal del Paciente, una web mucho más amplia donde se recoge la historia clínica y desde donde el usuario puede consultar vía telemática con su médico. En este caso, se optó por un sistema de alta seguridad por contener información mucho más sensible. Sin embargo, es mucho menos utilizada que la cita web, porque resulta menos accesible.