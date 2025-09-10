CC OO denuncia que el requisito de altura para Policía Local en la Región es «discriminatorio» El sindicato reclama modificar la Ley de Coordinación al considerar que penaliza a las mujeres y subraya que en la mayoría de comunidades autónomas esta condición ya ha sido eliminada

CC OO denuncia que el requisito de estatura mínima exigido para acceder a la escala básica de Policía Local en la Región de Murcia es «injustificado y discriminatorio», al entender que penaliza especialmente a las mujeres.

La ley de Coordinación de las Policías Locales establece una altura mínima de 1,65 metros para los hombres y de 1,60 para las mujeres. Sin embargo, el sindicato recuerda que el Tribunal Supremo ya anuló hace tres años este mismo requisito en el acceso al Cuerpo Nacional de Policía, al considerar que vulneraba los principios de igualdad.

Desde la organización sindical subrayan que la ley debería acreditar con datos objetivos la relación entre la talla exigida y las funciones del puesto. Además, recalcan que en la mayoría de comunidades autónomas esta condición ya ha sido eliminada.

Según recoge la sentencia del Supremo, el 25% de las mujeres y el 3% de los hombres no alcanzan la altura fijada, lo que supone un impacto desproporcionado en las aspirantes femeninas. «La discriminación se produce porque los límites no concuerdan con la estatura media actual de hombres (1,74) y mujeres (1,63) de entre 20 y 49 años», explica CC OO.

El sindicato recuerda que tanto la Constitución como el Estatuto Básico del Empleado Público establecen que el acceso al empleo público debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin restricciones arbitrarias.

Por todo ello, CC OO reclama la modificación del artículo de la ley regional, al entender que supone una barrera desigual para las mujeres que quieren ingresar en los cuerpos de Policía Local de la Región.