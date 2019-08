Denuncia a su hija por amenazarla con «matarla a disgustos» para que se fuera de su propia casa La madre había donado la vivienda, pero seguía teniendo el usufructo EFE Sábado, 17 agosto 2019, 10:56

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia de un juzgado de instrucción de esta ciudad que absolvió a su hija, a la que acusó de haberla insultado y de amenazarla con que la iba a matar a disgustos para que se fuera de la casa.

La sentencia recurrida recogió como hechos probados que la madre afirmó en su denuncia que los hechos se produjeron en septiembre de 2017 cuando la denunciada la llamó «asquerosa» y le deseó la muerte, además de amenazarla con hacerle la vida imposible para que dejara la vivienda que le había donado pero de la que aquella disponía del usufructo.

El juez dictó la absolución de la acusada, con todos los pronunciamientos a su favor, al señalar que el contenido de la denuncia no quedó acreditado en el juicio, en el que se ofrecieron dos versiones contradictorias, sin que ninguna otra prueba periférica pudiera respaldar una u otra.

Así, mientras la madre ratificaba el contenido de su denuncia, la hija aseguró que era imposible que hubiera estado en la casa de aquella ya que acababa de dar a luz y cada tres horas tenía que amamantar a los gemelos que había tenido.

La sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que a ello se añade que la denunciante no ha mantenido la misma versión en sus distintas declaraciones a lo largo del proceso.

Esta reiteró en el recurso su solicitud de condena de la hija como autora de un delito leve de amenazas, además de exponer que el maltrato por parte de esta se producía con asiduidad y que sin finalmente se decidió a denunciarla fue porque ya no podía aguantar más.

Al desestimas la apelación, el tribunal, que tiene como ponente a la magistrada Concepción Roig, dice que no es posible modificar el relato de hechos probados de una sentencia absolutoria si esta no resulta arbitraria, ilógica o irracional y no se ha pedido la nulidad de la misma.