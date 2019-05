Deniegan la protección que pedía una mujer a la que su ex amenazó con difundir vídeos íntimos La Audiencia Provincial considera que no se había acreditado la gravedad del hecho denunciado ni la peligrosidad del presunto autor EFE Martes, 21 mayo 2019, 09:14

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la decisión del juzgado de guardia de no acceder a su solicitud de medidas de protección frente a su expareja al asegurar que la había amenazado con difundir vídeos íntimos para hacerle daño.

La resolución, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el juez, con el apoyo del fiscal, denegó la adopción de las medidas cautelares solicitadas al no cumplirse los requisitos legales, ya que no se había acreditado la gravedad del hecho denunciado ni la peligrosidad del presunto autor.

El juzgado tuvo en cuenta también que cuando se hizo aquella petición no se había tomado declaración aún al denunciado, por lo que no era posible aprobar la protección pedida sin cumplir ese requisito, al no tener los hechos contenidos en la denuncia caracteres de urgencia.

El auto de la Audiencia comenta que también se apoyaba el juez para no acceder a lo solicitado en que la Policía no apreció riesgo alguno para la denunciante y que el juicio, previsiblemente, no tardaría en celebrarse, una vez practicadas las diligencias esenciales con el investigado.

También tuvo en cuenta que no constaban acreditadas amenazas contra la denunciante posteriores a septiembre de 2018.

La resolución de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Concepción Roig, coincide igualmente con el auto recurrido en que la adopción de las medidas de protección que podrían ser adoptadas, como el alejamiento o la prohibición de comunicación, no evitaría la difusión de los vídeos íntimos.

Finalmente, el tribunal dice que no sería proporcional acceder a lo pedido sin que el investigado, cuya localización está en marcha, hubiese tenido la oportunidad de declarar para contrastar los hechos denunciados.