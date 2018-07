La delegación murciana en el congreso del PP apuesta fuerte por Pablo Casado El presidente regional, Fernando López Miras, aplaude a Mariano Rajoy, de espaldas, tras su discurso en la primera jornada del cónclave del Partido Popular. / j. p. gandul / efe La mayoría de compromisarios de la Región reconocen públicamente que votarán hoy al diputado por Ávila DAVID GÓMEZ MADRID Sábado, 21 julio 2018, 00:57

Si el resultado del XIX Congreso Nacional del Partido Popular dependiera exclusivamente de los 102 compromisarios que representan a la Región de Murcia (que en realidad solo suponen el 3% del total de electores), el diputado por Ávila Pablo Casado se impondría con claridad a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y se convertiría este mediodía en el nuevo presidente del PP nacional.

Ya sea porque fue el más votado, y con mucha diferencia, por los militantes murcianos en la primera vuelta celebrada el pasado 5 de julio, por sus vinculaciones familiares con Murcia, porque su jefe de campaña es el ciezano Teodoro García Egea o bien por el apoyo público que le prestó el presidente de la Comunidad y del Partido Popular de la Región, Fernando López Miras, lo cierto es que una mayoría de compromisarios populares que participan en el cónclave que se celebra en el hotel Auditorium de Madrid no tenían ayer reparos en reconocer que otorgarán su confianza al joven diputado en la decisiva votación de la jornada de hoy, aunque el voto es secreto y nadie podrá saber con certeza si no harán luego una cosa distinta de la que anuncian.

Por lo que pudo sondear 'La Verdad' en la tarde de ayer, los dirigentes y militantes murcianos que tienen derecho a voto en el Congreso Nacional se decantan en alrededor de un 70% por Pablo Casado, un porcentaje que la diputada por Murcia Isabel Borrego, que forma parte del equipo del diputado por Ávila, eleva incluso al 80%.

Miras destaca que el proyecto de Casado es «para las próximas generaciones»

Algunos electores de la delegación regional, como el portavoz en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, se mostraban más reacios a desvelar el sentido de su voto «por lealtad a mi presidente Fernando López Miras», lo que en algunos círculos se interpretaba como una apuesta implícita por Soraya Sáenz de Santamaría, candidata que, por otra parte, ganó en Santomera, municipio de Martínez. Otros simplemente apelaban a la confidencialidad del voto para no desvelar el sentido del mismo en el día de hoy. Tampoco avanzó qué hará la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, la única componente del Gobierno regional, junto a Violante Tomás y el propio Miras, que es electora.

«Cada uno es libre»

El primero en reiterar su apuesta por el hasta hace unas semanas vicesecretario de Comunicación del PP fue el presidente Fernando López Miras, quien justifica este decidido apoyo a Pablo Casado, además de por el resultado de la primera vuelta en la Región (ganó el diputado por casi el doble de votos), en que «su proyecto me parece el mejor no solo para ganar las próximas elecciones generales, sino también para las próximas generaciones de españoles. España necesita un Partido Popular con principios sólidos y firmes convicciones, que sea capaz de vencer en las urnas no solo en 2020, sino en 2024 y 2028».

Valcárcel, el apoyo más firme de Santamaría, lamenta que no se haya logrado una lista única

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico asegura que tiene el compromiso del aspirante a presidir el Partido Popular de que, una vez acabada la pugna de este «histórico» congreso extraordinario, hará un esfuerzo para integrar «a todos los miembros de la otra candidatura», con el fin de preservar la unidad en un partido que, en diez meses, tiene que afrontar las elecciones municipales y autonómicas. «Todos los que han encabezado y han participado en las diferentes candidaturas presentadas en este proceso son necesarios en el PP», indicó Fernando López Miras, resaltando que, pase lo que pase hoy, el congreso ha sido un éxito «porque hemos demostrado que somos un partido abierto, transparente, participativo y profundamente democrático».

No obstante, el presidente de la Comunidad considera que su apoyo público a Pablo Casado no debe condicionar a los 102 compromisarios murcianos que hoy tienen que elegir al nuevo líder del PP. «Me pronuncié públicamente porque pienso que los 37.000 afiliados de la Región de Murcia no entenderían que su máximo responsable no hablara en un asunto tan importante como este. Pero dejé muy claro que cada uno es libre para decidir su voto. Los compromisarios van a votar lo que piensen que es lo mejor para la Región de Murcia, para España y para el Partido Popular». Preguntado por las declaraciones de Celia Villalobos en las que relacionaba a Casado y los suyos con la extrema derecha, el presidente murciano respondió que él es «todo lo contrario a un radical».

También confirmaron su confianza en Pablo Casado, entre otros, los diputados Jesús Cano y Marcos Ortuño, la portavoz Nuria Fuentes y los directores generales de la Comunidad Francisco Abril y Severa González, además del presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado, y la casi totalidad de las delegaciones cartagenera y lorquina.

Valcárcel, con Soraya

Votará por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría el vicepresidente del Parlamento Europeo y expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, quien ayer declaraba que su apoyo público a la exvicepresidenta como sucesora de Mariano Rajoy se fundamenta en que «ha sido la candidata que más ha intentado, por todos los medios y hasta el último minuto, la unidad en este partido». Valcárcel defendió su «libertad, como militante y compromisario del Partido Popular» de votar hoy a Soraya Sáenz de Santamaría, «sin que eso suponga ir contra nadie, porque Pablo Casado me parece un magnífico candidato, una persona a la que conozco y que tiene gran valía y capacidad, como también la tiene Santamaría». No obstante, lamenta el expresidente que no se haya logrado la integración entre ambos aspirantes, como él y otros dirigentes proponían esta semana, «para evitar dar la sensación de que somos un partido roto», ya que el cónclave «debe servir como resorte».